L’Amatori Rugby Alghero stende il Cus Milano

ALGHERO - L’Amatori Rugby Alghero conquista una vittoria netta nella 14ª giornata del campionato di Serie A, gruppo 2 - Girone 2, superando il Cus Milano per 31-10. La partita, disputata alle 15 di sabato 8 marzo sul campo di Maria Pia, ha visto la squadra di Marco Anversa imporsi con autorità, ottenendo cinque punti fondamentali per la classifica con i catalani saldi al secondo posto.



Dopo un iniziale vantaggio ospite su calcio piazzato, l’Amatori ha preso in mano la gara, chiudendo il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa, la formazione sarda ha accelerato il ritmo, mettendo al sicuro il risultato con quattro mete e un’ottima prestazione corale. Lenoci, eletto man of the match, è stato tra i protagonisti della sfida.



Amatori Rugby Alghero vs Cus Milano Rugby 31 a 10 (5 a 0)



Amatori Rugby Alghero: May, (Delli Carpini) Delrio, (Marrone) Russo, Serra (cap), Calabrò, (Bombagi) Perello, Armani, Fierro, Shelqeti, (Gabbi) Lenoci, Capozzucca, Tveraga, (Canulli) Stefani, (Cincotto) Spirito, (Marcellan) (Marchetto) Natchebia

A disposizione: Cincotto, Marchetto, Canulli, Marcellan, Gabbi, Delli Carpini, Marrone, Bombagi.

Allenatore: Marco Anversa



Cus Milano Rugby: Tarantola, Bolzoni, Randazzo, Cederna, Oleari, Borzone, Colombo, (Mozzi) Alagna, Riboni, (Longo) Galazzi, Tevdoraze, (Festa) Mantovani, Nucci, (Devita) Perini, Parisi. (Erhabor)

A disposizione: De Vita, Mozzi, Erhabor, Festa, Molteni, Longo, Macchi, Anzaghi.

Allenatore: Pietro Boggioni



Arbitro: Luigi Palombi (PG)

Assistenti: A1 Uccheddu (NU) - A2 Dui (NU)



Marcatori: Primo tempo: 2’ cp Tarantola 0-3, 5’ meta Spirito ntr. 5-3

Secondo tempo: 6’ meta Natchkebia tr Perello 12-3, 12’ meta Delli Carpini tr Perello 19-3, 34’ meta Marchetto tr Delli Carpini 26-3, 36’ meta Bolzoni tr 10 26-10, 40’ meta Delrio ntr. 31-10



Condizioni: giornata soleggiata, 16° C

Spettatori presenti: circa 300

Man of the match: Lenoci

Punti in classifica: Amatori Rugby Alghero 5 - Cus Milano 0