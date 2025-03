Cor 13:37 Neria De Giovanni, nuovo libro su Grazia Deledda Dopo "Il pranzo dell´ospite” del 2000 edito da Maria Pacini Fazzi di Lucca e "A tavola con Grazia" con Il leone verde di Torino, nella collana "deleddiana" della Nemapress edizioni è di imminente uscita il terzo libro di Neria De Giovanni, "Grazia Deledda, un Nobel in cucina" dedicato alle scene culinarie nell’opera deleddiana



ALGHERO - Sarà presentato il 30 marzo in anteprima nazionale ad Orosei dall’Associazione Guiso. A differenza dei precedenti, Neria De Giovanni in questo nuovo si concentra su undici romanzi molto noti, contestualizzandone nell'intreccio la presenza delle sequenze narrative più importanti dove appare una scena di cucina, la preparazione dei cibi, l'offerta di un banchetto. Usi e costumi delle più vere e tradizionali usanze sarde vive ancora oggi . Ecco i romanzi tra più di trenta pubblicati dalla nostra Premio Nobel: L'edera, Il paese del vento, Cosima, Marianna Sirca, Elias Portolu, Colombi e Sparvieri, La via del male, Cenere, L'incendio nell'oliveto, La chiesa della solitudine. Il volume, 18esimo libro dedicato alla narrativa deleddiana da parte di Neria De Giovanni, sarà anche al centro di una presentazione durante il Festival di San Jorgi ad Alghero nella seconda metà di aprile.