Amatori Rugby Alghero: nuove sfide per gli Under

S.A. 11:36



ALGHERO - Fine settimana intenso per l’Amatori Rugby Alghero, con l’Under 14 e il settore Propaganda protagonisti sui campi della Sardegna. L’Under 14, composta dai giocatori dell’Amatori Alghero e del tutoraggio con il Sassari Rugby, ha partecipato a un torneo a Monserrato, affrontando le formazioni di Olbia, Bulldog Sassari, Sinnai, Cagliari, 4 Mori e Carbonia. I giovani atleti hanno dimostrato grande capacità di adattamento, spirito di squadra e determinazione, confermando i progressi del gruppo.



A Sassari, presso il campo dei Bulldog, il settore Propaganda ha visto in campo le categorie Under 8, Under 10 e Under 12, impegnate in incontri con le Api dell’Olbia, il Sassari Rugby e i padroni di casa. Un’occasione di crescita importante, dove tecnica e divertimento si sono uniti all’entusiasmo di giocare insieme. Fondamentale il supporto delle famiglie, sempre presenti e parte attiva del progetto. L’Amatori Rugby Alghero prosegue con determinazione il lavoro sul settore giovanile, investendo nella crescita sportiva e umana dei propri atleti.