S.A. 14:22 Bando guida turistica: 849 candidature in Sardegna Lazio, Campania e Sicilia le Regioni con più domande di adesione, rispettivamente 6058, 5055 e 2618



CAGLIARI - Si chiude con 29228 candidature il bando per partecipare all’esame di abilitazione alla professione di guida turistica in Italia. Lazio, Campania e Sicilia le Regioni con più domande di adesione, rispettivamente 6058, 5055 e 2618, la Sardegna 849. Il concorso, nell’ambito di una riforma attesa da oltre dieci anni, garantirà una selezione di alto livello allo scopo di premiare il merito, valorizzare la professione e garantire la massima qualità.