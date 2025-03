S.A. 13:25 Via alla rassegna Libriamoci a Villanova Monteleone Sarà Lucia Idili ad aprire la 5^ Rassegna “Libriamoci, Incontriamoci: Libri per uscire” che presenterà il libro “Il testamento di Giovanni Delogu Ibba. Parroco a Villanova Monteleone dal 1688 al 1738”. Appuntamento sabato 15 marzo



VILLANOVA MONTELEONE - La 5^ Edizione del Festival: La Cultura oltre i confini, sarà aperta da Lucia Idili, protagonista della rassegna “Libriamoci, Incontriamoci: Libri per uscire” il 15 marzo 2025 con la presentazione del libro “Il testamento di Giovanni Delogu Ibba. Parroco a Villanova Monteleone dal 1688 al 1738”. Questo appuntamento letterario ormai giunto alla 5^ edizione è organizzato dall’Associazione Culturale Interrios con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e dell’Unione dei Comuni del Villanova, con la collaborazione della Parrocchia di San Leonardo, della Edizioni del Sole di Alghero e dell’Associazione Misericordia. La professoressa Lucia Idili laureata presso la Facoltà di Magistero di Sassari nel volume parte dall’importante ritrovamento del testamento di Giovanni Delogu Ibba, che è stato parroco a Villanova Monteleone per 50 anni, dal 1688 al 1738, presso l’Archivio Storico di Sassari, stilato nel 1712 quando il presbitero a soli 48 anni decide di fare testamento in quanto temporaneamente infermo.



Egli esprime le sue ultime volontà davanti al notaio Salvator Quessa, nominando anche gli

esecutori testamentari nelle persone Juan Coco e i fratelli, il dottor Antonj Delogu e Juanna

Anguela Delogu. Durante la serata è prevista l’esibizione del Coro de Iddanoa Monteleone che ha composto “Su passiu”, che contiene tredici brani, con i testi ricavati dal libro “Index libri vitae”, ispirati alla passione del Cristo, raccontata in lingua sardo-logudorese, proprio dal canonico Giovanni Delogu Ibba. Per l’occasione Lucia Idili dialogherà con Mons. Giuseppe Curcu Vicario Generale Diocesi Alghero-Bosa e con il Prof. Salvatore Tola Giornalista-Scrittore. L’appuntamento si terrà alle ore 18,30 nel Salone della Confraternita di Misericordia Piazza Delogu-Ibba N. 7 a Villanova Monteleone e sarà per tutti occasione per conoscere più a fondo questo parroco, rinomato interprete della cultura locale e apprezzato da molti letterati anche fuori dall’Isola.