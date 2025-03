S.A. 13:41 Christian Mulas entra nel Psd´Az Dopo un tira e molla durato mesi, il consigliere comunale algherese in rotta in rotta da tempo con Orizzonte Comune e la maggioranza cittadina aderisce al Partito Sardo d´Azione. Venerdì la presentazione



ALGHERO - Christian Mulas entra nel Psd'Az. Così, dopo un tira e molla durato mesi, il consigliere comunale algherese in rotta in rotta da tempo con Orizzonte Comune e la maggioranza cittadina aderisce al Partito Sardo d'Azione. Mulas, presidente della Commissione Sanità, era stato infatti eletto nelle ultime elezioni amministrative ad Alghero nel movimento Orizzonte Comune guidato dall'attuale assessore regionale Franco Cuccureddu, a sostegno della coalizione di centro sinistra del sindaco Raimondo Cacciotto. Da subito i primi malumori evidenziati nelle frequenti esternazioni dello stesso Mulas contro la maggioranza che governa in città e in Regione e culminati nella definitiva frattura tra le parti. La presentazione è in programma venerdì 14 marzo alle ore 17, nella sala conferenze della Confraternita della Misericordia (Via Giovanni XXIII). Parteciperà all’incontro il presidente del partito, Antonio Moro.