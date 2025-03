S.A. 17:04 Tesseramento Anpi ad Alghero Il tesseramento si terrà sabato 22 marzo e sabato 29 marzo 2025, dalle ore 17 alle ore 20, nei locali dell’Obra cultural



ALGHERO - In tutta Italia sono in corso di svolgimento le Giornate del tesseramento Anpi 2025 a cui la sezione di Alghero “Marisa Musu”, riorganizzatasi proprio un anno fa, aderisce con determinazione. «Considerata la drammatica situazione attraversata dal nostro Paese e dal mondo intero nonché per la necessità di difendere i valori fondativi della nostra Costituzione democratica, invitiamo tutti i cittadini democratici a un rinnovato impegno e a una partecipazione attiva, come la situazione richiede. Saranno anche queste occasioni di confronto, di proposta e di disponibilità sulle iniziative inerenti l’80° Anniversario della Liberazione dell’Italia nazifascismo» si legge nella nota diffusa dall'associazione. Il tesseramento si terrà sabato 22 marzo e sabato 29 marzo 2025, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, nei locali dell’Obra cultural, via Arduino n. 46, Alghero/carrer Pa i algua n. 46.