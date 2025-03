S.A. 15:38 Pulizia acrobatica al Canal de l’Home Mort Un gruppo di esperti rocciatori si è calato nelle parti della costa particolarmente gravate da rifiuti di ogni genere: pneumatici, parti di elettrodomestici, caloriferi, ombrelloni, plastica, cartacce



ALGHERO - Intervento straordinario acrobatico sulla litoranea Alghero Bosa, in uno dei tratti più caratteristici della scogliera che porta al Canal de l’Home Mort, dove un gruppo di esperti rocciatori si è calato nelle parti della costa particolarmente gravate da rifiuti di ogni genere. Pneumatici, parti di elettrodomestici, caloriferi, ombrelloni, plastica, cartacce : la quantità di rifiuti recuperata si è rivelata di un livello preoccupante. Grazie all’intervento dei volontari del Grup Espeleològic Alguerés, ieri mattina si è dato corso ad un primo intervento di prelievo, al quale ne dovranno succedere ancora altri lungo la costa. L’azione è stata organizzata dall’Assessorato all’Ambiente del Comune, sotto il coordinamento dell’assessore Raniero Selva.



«Purtroppo la maleducazione e l’inciviltà ci costringe a programmare interventi di questo tipo – afferma l'assessore – in una zona tra le più belle della nostra litoranea sud. L’ambiente e la bellezza della nostra costa sono gioielli da preservare e vogliamo ringraziare i ragazzi che si sono prodigati in questa attività di grande utilità collettiva». Diversi metri cubi di rifiuti sono stati portati allo smaltimento dagli operatori della Ciclat, frutto di una mattinata di lavoro piuttosto difficoltoso a causa dell’asperità delle pareti. Resta ancora da fare con la programmazione di altri interventi mirati vista la presenza di rifiuti su altre parti della scogliera.