S.A. 16:16 Prime visite alla Grotta Verde di Alghero La Grotta Verde entra a far parte delle proposte turistiche. La valorizzazione del territorio nel Sistema Integrato di Ospitalità con il coinvolgimento degli operatori. Visita al sito per gli aderenti al SIO, occasione per scoprire da vicino la straordinaria bellezza



ALGHERO - Il Sistema Integrato di Ospitalità (SIO) si rafforza e si integra con le nuove opportunità di un nuovo piano strategico innovativo volto a modernizzare lo strumento di promozione della competitività del sistema turistico. L’obiettivo è quello di creare un’offerta turistica sempre più attrattiva e competitiva, in linea con le nuove esigenze dei visitatori, grazie a un’azione sinergica tra istituzioni, operatori e i portatori di interesse del settore. È in questa ottica che si sviluppa l’iniziativa prevista per mercoledì 26 marzo, con una visita guidata alla Grotta Verde, un autentico gioiello naturalistico che rappresenta una delle grandi novità dell’offerta turistica 2025. Una visita esclusiva per gli operatori SIO, organizzata in collaborazione con la Fondazione Alghero e l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, sarà completamente gratuita per gli operatori aderenti al Sistema, a cui verrà offerta un’occasione importante per scoprire da vicino questo straordinario sito.



Il numero di posti disponibili è limitato ed è pertanto necessaria la prenotazione. Dopo la visita alla Grotta Verde, l’evento proseguirà presso Casa Gioiosa, dove il personale del Parco fornirà un quadro dettagliato degli attrattori presenti nell’area protetta, evidenziando le opportunità di promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale di Alghero. L’Assessora Ornella Piras sottolinea l’importanza di questi momenti formativi per il consolidamento di un turismo esperienziale e di qualità: «L’elaborazione del percorso di partecipazione prevede una serie di incontri mirati, nei quali gli operatori potranno approfondire la conoscenza del territorio e delle strategie di promozione turistica, attraverso strumenti innovativi e facilitazioni efficaci». La formazione degli operatori risulta essenziale per garantire ai visitatori un’esperienza completa e coinvolgente. Grazie a queste iniziative infatti, i turisti potranno ricevere informazioni dettagliate sui luoghi di interesse, accedere con facilità al calendario degli eventi e usufruire di servizi esclusivi riservati agli ospiti delle strutture aderenti al circuito SIO – Alghero Hospitality.



Gli strumenti innovativi per un’accoglienza di qualità e tutte le attività si svolgono sotto la supervisione del Servizio Sviluppo Economico e mirano a potenziare il valore aggiunto dell’imposta di soggiorno, che si traduce in servizi dedicati e agevolazioni per i turisti. Tra gli strumenti disponibili spiccano la guida e la cartina turistica Kikero, che raccoglie in più lingue informazioni e approfondimenti sul territorio, e un’applicazione digitale sempre aggiornata, utile per accedere con facilità a mappe, eventi, itinerari culturali e naturalistici. «L’obiettivo prioritario – sottolinea l’Assessora al Turismo - è quello di consolidare e rafforzare il ruolo di primo piano che la Riviera del Corallo ha conquistato nel mondo, senza trascurare il perseguimento di quei segmenti emergenti e innovativi, che grazie all’integrazione e al coordinamento tra gli stakeholders dell’offerta potranno risultare maggiormente efficaci ed incisivi in un contesto di mercato globale».