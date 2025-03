S.A. 13:00 Alghero a caccia della salvezza contro il Carbonia Domani, sabato 22 marzo, alle 15 al “Pino Cuccureddu” i giallorossi affronteranno il Carbonia nella 27a giornata di Eccellenza. Per la squadra di mister Fadda è il primo di due scontri diretti da giocare in casa



ALGHERO - Ultime quattro partite di campionato, una più importante dell’altra per l’Alghero. Ad iniziare dal match di questa settimana: domani, sabato 22 marzo, alle 15 al “Pino Cuccureddu” i giallorossi affronteranno il Carbonia nella 27a giornata di Eccellenza. Per la squadra di mister Fadda è il primo di due scontri diretti da giocare in casa. È quindi fondamentale sfruttare il fattore campo per lanciare la volata decisiva. Una vittoria domani avrebbe maggiore valore perché consentirebbe a Mereu e compagni di scavalcare il Carbonia stesso, in attesa poi delle altre partite. «C’è rammarico per i punti persi nelle ultime due partite – dice l’allenatore giallorosso Mario Fadda riferendosi ai pareggi contro Nuorese e Barisardo – ma c’è la consapevolezza che la squadra sta crescendo nelle prestazioni. Quella di sabato è una partita fondamentale, se non decisiva, contro una diretta concorrente. Fare bottino pieno vorrebbe dire mettersi in una buona posizione quindi, ora più che mai, mi appello agli algheresi perché affollino il “Pino Cuccureddu” e stiano vicini alla squadra».