Cor 12:00 Ritorna la ruota panoramica ad Alghero C´è la proroga dell´amministrazione comunale guidata dal sindaco Cacciotto anche per l´annualità 2025. Sarà installata alle medesime condizioni sempre nel Piazzale della Pace



ALGHERO - La Riviera del Corallo avrà la ruota panoramica marchiata City Eye S.r.l. anche questa estate. Firmata dal competente dirigente del settore Demanio del Comune di Alghero la proroga per l'annualità 2025 alla società con sede a San Severino (SA). Sarà installata nelle prossime settimane, alle medesime condizioni degli anni scorsi, sempre nel Piazzale della Pace.



La ruota panoramica è alta quasi 50 metri metri e può contare su 36 cabine climatizzate per 198 passeggeri, tra le quali anche le cabine deluxe con poltrone in pelle, pavimento in parquet di rovere, Tv e persino frigobar. Con una massa complessiva di 220 tonnellate, presenta le cabine chiuse e insonorizzate. Lo scorso anno la City Eye aveva inaugurato la stagione estiva il 13 giugno.



Tra le motivazioni alla base del rinnovo dell'autorizzazione rilasciata nel 2023 dalla scorsa amministrazione comunale, «la piena capacità gestionale e l'elevato standard qualitativo del servizio offerto», insieme al «notevole successo di pubblico che ha contribuito alla valorizzazione turistica e culturale del territorio, con ricadute positive per l'economia locale» è riportato della determina.