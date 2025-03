S.A. 9:52 Mercede batte Astro Cagliari 80 a 42 La formazione algherese si impone col punteggio di 80-42 contro l´Astro Cagliari, che aveva sconfitto le algheresi durante la regular season



ALGHERO - La Mercede si impone col punteggio di 80-42 contro l'Astro Cagliari, che aveva sconfitto le algheresi durante la regular season. I Quarto: parte subito forte la Mercede, che risponde al 2-0 iniziale delle cagliaritane con un parziale di 17-2, che permette di chiudere il I quarto in vantaggio 17-4 grazie soprattutto a Murgia e Silanos. Il II Quarto inizia sulla falsa riga del precedente, poi anche l'Astro inizia a realizzare con continuità, ma le ragazze di coach Monticelli riescono a mantenere 14 lunghezze di vantaggio alla pausa lunga, 34-20 al 20mo (17-16 il parziale)



Nel III Quarto l'Astro è partita forte, riducendo lo svantaggio a soli 9 punti, sul 40-31 per le catalane. Time out Mercede e nuovo allungo fino al 47-34 al 30mo, con Fabiana Galluccio e Derekyuvlieva sugli scudi (13-14 il parziale). Il IV Quarto è un assolo della Mercede, guidata da Alessia Moro con 10 punti realizzati nel quarto finale, l'Astro non ha più e subisce i canestri in contropiede di Murgia, Vaicekauskas e Spiga Trampana. Parziale di 33-8 e partita chiusa col punteggio di 80-42.



«Abbiamo riscattato le sconfitte subite in stagione regolare (una per rinuncia) - dichiara Francesco De Rosa -, a dicembre disputammo una delle peggiori partite della stagione, oggi invece le ragazze hanno ripreso a giocare di squadra e si è visto, tutte sono andate a referto tre in doppia cifra e due molto vicine alla stessa, con 9 punti. Ora dobbiamo lavorare per tenere alta la concentrazione per provare a chiudere 2-0, non sarà sicuramente facile perché l'Astro farà di tutto per tornare ad Alghero sabato prossimo. Visti i molti impegni tra play off U17, spareggi Nazionali U19 e Play off di B è necessario riuscire a risparmiare più energie possibili per giocare al meglio».



MERCEDE - ASTRO: FINALE 80-42

PARZIALI: 17-4, 17-16, 13-14, 33-8

MERCEDE: Maugeri 2, Sini, Galluccio D., Galluccio F.10, Derekyuvlieva 9, Coni 7, Cavallero, Spiga Trampana 9, Silanos 7, Moro 13, Murgia 16, Vaicekauskas 7

Coach: Manuela Monticelli

ASTRO: Meloni 11, Guttuso, Loddo 5, Magro 4, Ibba 4, Astero 3, Siccardo, Caria, Palmas 5, Matta 6, Lai 4, Casula

Coach: Simone Grandesso