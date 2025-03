F.A. 12:45 Fondazione Alghero a caccia di operatori informatici Entro le ore 12 del 28 marzo 2025 c´è la possibilità di manifestare interesse ed essere così invitati a partecipare alla trattativa diretta per l´affidamento del «servizio di assistenza e manutenzione dei servizi informatici» della Fondazione Alghero: 157mila euro + Iva l´importo per 42 mesi di servizio



ALGHERO - La Fondazione Alghero cerca un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro per l'affidamento del «servizio di assistenza e manutenzione dei servizi informatici» per i prossimi tre anni (36 mesi) ad un importo base di euro 135mila euro oltre Iva (prevista una proroga per ulteriori 6 mesi, per il valore stimato di 22.000,00).



Le aziende interessate ad essere invitate alla trattativa diretta sul portale Sardegna Cat, dovranno accredditarsi entro il 28 marzo 2025, inviando Per all’indirizzo fondazionealghero@informapec.it entro e non oltre, pena l’esclusione, le ore 12. La “Richiesta di offerta” (Rdo) verrà inviata a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica “AD26 - Servizi di Assistenza Informatica e di Supporto” che abbiano presentato l’istanza di manifestazione di interesse allegata ai documenti di gara. Tra i requisiti per partecipare l'operatore dovrà aver svolto nei tre anni precedenti, almeno un servizio analogo a quello richiesto.



Il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 36/2023). Il bando di gara, unitamente all’avviso, al disciplinare, al capitolato tecnico e ai successivi documenti inerenti alla procedura in oggetto, sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione Alghero dallo scorso 18 marzo ma soltanto oggi si è avuta notizia del procedimento (nessuna pubblicità o comunicazione è stata infatti realizzata, così da portare a conoscenza le aziende potenzialmente interessate).