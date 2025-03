S.A. 20:23 Attività commerciali sarde: 35,5 milioni da Regione La dotazione viene gestita da Unioncamere Sardegna attraverso le Camere di Commercio territoriali ed è finalizzata a sostenere gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese, attraverso agevolazioni in conto capitale fino al 40% della spesa ammissibile e premi per l’incremento occupazionale



CAGLIARI - Trentacinque milioni e mezzo di euro sono stati stanziati dall‘Assessorato del Turismo e Commercio con un apposito bando a favore delle attività commerciali. La dotazione viene gestita da Unioncamere Sardegna attraverso le Camere di Commercio territoriali ed è finalizzata a sostenere gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese, attraverso agevolazioni in conto capitale fino al 40% della spesa ammissibile e premi per l’incremento occupazionale. «Si tratta di un intervento molto atteso dalle imprese del settore - afferma l’assessore del Turismo e Commercio, Franco Cuccureddu -. Il più importante intervento finanziario che la Regione Sardegna abbia mai destinato al commercio, con oltre 35 milioni di euro. Un intervento che arriva in un momento particolarmente delicato per il comparto, che anche in Sardegna manifesta forti criticità, con un forte saldo negativo tra imprese commerciali che chiudono e nuove aperture».



Possono accedere ai contributi le imprese del settore commercio, operative in Sardegna, che abbiano effettuato o completato un investimento finanziato da una banca, nel rispetto dei requisiti e dei codici ATECO previsti. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per rafforzare la competitività e la crescita del tessuto commerciale locale. «Il settore del commercio - conclude Franco Cuccureddu - necessita di una nuova disciplina, che tenga conto dell’evoluzione del mercato e delle nuove esigenze di vita quotidiana. Questo importante bando rappresenta, infatti, il primo passo a cui seguirà, un disegno di legge organico sul commercio, che verrà condiviso con le associazioni di categoria ed i portatori di interesse». Le domande potranno essere presentate dal 6 maggio al 5 giugno 2025.



Nella foto: l'assessore Franco Cuccureddu