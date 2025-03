S.A. 7:07 Campionati Studenteschi: Il Fermi primeggia nel basket Studenti e docenti al secondo giorno di incontri e gare per aggiudicarsi il titolo di campione provinciale; da Palau, Olbia, Sassari, Ozieri, Porto Torres, Tempio e ovviamente i padroni di casa di Alghero. Tutti i risultati



ALGHERO - Dopo l’apertura dei giochi avvenuta martedì, ieri la seconda giornata delle Competizioni Sportive Scolastiche “Alghero 2025” è entrata nel vivo con le gare dedicate agli studenti degli istituti superiori della provincia. Gli impianti sportivi dell’istituto Roth ed il Pala Corbia pronti già dal mattino per dar vita ai tanti match in calendario per le categorie Allieve e Allievi relativamente alle discipline della pallavolo, calcio a cinque e basket 3v3. Studenti e docenti al secondo giorno di incontri e gare per aggiudicarsi il titolo di campione provinciale; da Palau, Olbia, Sassari, Ozieri, Porto Torres, Tempio e ovviamente i padroni di casa di Alghero. Supportati da un imponente staff organizzativo composto dai docenti di scienze motorie della provincia, per l’occasione distaccati dalle proprie scuole di appartenenza dall’Ufficio Scolastico Provinciale e dai ragazzi dei corsi Sportivo, Turistico, ITI, IPIA e Alberghiero dell’Istituto Roth, che con competenza e tanta passione hanno reso possibile la realizzazione di un evento unico nel suo genere in campo nazionale.



La scuola e tutte le sue componenti al centro della città in un ghirigoro di colori e di turbolenze emotive al cospetto delle bizzarrie metereologiche hanno dato vita ad una serie di gare ricche di puro e sano agonismo sportivo. Ad aggiudicarsi il titolo di campione provinciale di basket sono stati per la categoria Allievi i ragazzi del Fermi di Alghero, per la categoria Allieve le ragazze del Canopoleno di Sassari.Per la pallavolo categoria allievi, sul gradino più alto sono saliti i ragazzi del Mossa di Olbia, per la categoria allieve, le ragazze del Polo Tecnico di Sassari. Il Fermi di Ozieri per la categoria allievi e il Castelvì di Sassari per la categoria allieve nel calcio a cinque, sono i neo campioni provinciali. Tutte gli istituti vincitori, si sono aggiudicati il pass per accedere alle fasi finali regionali che si disputeranno nelle prossime settimane. La città di Alghero, grazie alla fattiva collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con la Fondazione Alghero e il coordinamento organizzativo dell’Istituto Roth, é stata designata dall’ Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale, sede ideale per poter disputare le finali regionali dì basket 3v3, il prossimo 10 aprile.