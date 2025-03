S.A. 14:49 Network Family: Alghero in mostra a Cracovia Si è tenuta a Cracovia la V Convention del “Network Family in Europe” a cui aderiscono oltre 120 municipalità di numerosi paesi del Continente Europeo. L´assessora Maria Grazia Salaris ha illustrato ai partecipanti le azioni messe fin qui in campo dal Comune di Alghero i progetti futuri



ALGHERO - Si è tenuta dal 19 al 21 Marzo a Cracovia la V Convention del “Network Family in Europe” a cui aderiscono oltre 120 municipalità di numerosi paesi del Continente Europeo. La delegazione Algherese, composta dall’assessora al benessere delle famiglie Maria Grazia Salaris, dal dirigente del Settore Alessandro Alciator e dai responsabili dell’Ufficio politiche familiari Filomena Cappiello e Mauro Ledda è stata accolta dal sindaco di Cracovia Aleksander Miszalski che ha introdotto i lavori e dalla coordinatrice del Network Regina Florio Maroncelli. Giornate intense che hanno consentito un proficuo scambio di buone prassi in tema di benessere familiare tra i Paesi membri e visit study per approfondire modelli concreti di attenzione ai nuclei familiari.



Maria Grazia Salaris ha illustrato ai partecipanti le azioni messe fin qui in campo dal Comune di Alghero a favore delle famiglie annunciando la prossima sperimentazione di un “Quoziente Alghero” che tenga conto dei carichi familiari nell’elaborazione delle tariffe. Presentata durante la Convention la “Carta di Cracovia” che descrive compiti e obiettivi della rete che intende diventare uno strumento di networking sempre più efficace nel promuovere politiche orientate alla natalità e alla conciliazione vita-lavoro al fine di sostenere la realizzazione dei progetti di vita delle famiglie.



«Mai come in questo particolare periodo storico occorre rafforzare le relazioni con gli altri paese europei. Le nostre città si stanno spopolando e soprattutto invecchiando. Bisogna studiare e applicare politiche di benessere familiare e di welfare che possano dare risposte» afferma l’assessora Salaris. Presto un marchio europeo identificherà non solo le municipalità ma anche le aziende e le istituzioni che intendono aderire alla rete. Il contributo di autorevoli personalità del mondo universitario ha arricchito il dibattito mettendo in evidenza la necessità di proseguire con determinazione nel percorso intrapreso.



Nella foto: l'assessora Maria Grazia Salaris durante la presentazione a Cracovia