S.A. 8:23 Mercede vince ancora contro l´Astro e va in semifinale Le algheresi si impongono col punteggio di 62-52 anche la Pala Frank di Sestu ed archiviano la pratica Astro cin un netto 2-0. La prossima settimana semifinali contro l´Antonianum di Quartu



ALGHERO - La Mercede si impone col punteggio di 62-52 anche la Pala Frank di Sestu ed archivia la pratica Astro cin un netto 2-0. La prossima settimana semifinali contro l'Antonianum di Quartu. I Quarto: parte subito forte la Mercede, che grazie soprattutto a Murgia prende il largo, una tripla allo scadere di Silanos fissal, al 10mo. Il II Quarto vede l'Astro ridurre le distanze grazie a Meloni e Matta, ma la Mercede rintuzza ogni attacco e limita i danni perdendo 14-11 il quarto, ma mantenendo un vantaggio rassicurante, chiudendo sul 41-19 al 20mo.



III Quarto di marca Astro, che con un parziale di 21-10 cerca di rientrare in partita , ma Murgia e Deborah Galluccio riescono ad allungare nel finale, punteggio fissato sul 51-40 al 30mo. Il IV Quarto è giocato punto a punto dalle due squadre, si impone l'Astro con un parziale di 12-11 e il punteggio finale è di 62-52 per la Mercede. «Rispetto alla scorsa stagione abbiamo passato i quarti di Finale, ora incontreremo una delle due favorite, l'Antoniuanum. Di questa partita salvo il I quarto, giocato di squadra, mentre dal 10mo minuto in poi le ragazza hanno pensato di poter vincere da sole la partita, questo ha permesso all'Asro di ridurre lo svantaggio. La nostra forza è proprio il collettivo, non abbiamo fuoriclasse che vincono da soli le partite - dichiara Francesco De Rosa -, ora coach e ragazze dovranno lavorare proprio su questo aspetto, in vista, anche e soprattutto, degli spareggi nei campionati giovanili. Oggi Murgia, Moro, Derekyuvlieva, Silanos e Deborah Galluccio hanno permesso alla squadra, rimaneggiata a causa di diverse assenze, di chiudere in anticipo i quarti di finale. Da domani si tornerà a lavorare in vista dei play off del CUS ».



ASTRO - MERCEDE: FNALE 52-62

PARZIALI: 5-30, 14-11, 20-11, 13-12.

TABELLINI

ASTRO: Meloni 13, Guttuso, Magro 3, Ibba 12, Astero 4, Siccardo, Caria, Palmas 1, Matta 13, Lai 6, Casula, Lorusso.

Coach: Simone Grandesso

MERCEDE: Maugeri, Galluccio D. 6, Kjolchevska , Derekyuvlieva 9, Coni 6, Cavallero, Silanos 7, Marogna, Moro 11, Murgia 20, Vaicekauskas 3.

Coach: Manuela Monticelli