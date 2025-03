S.A. 18:48 Bando incentivi nei piccoli Comuni Le imprese e i liberi professionisti la cui domanda ha avuto esito positivo nella fase di istruttoria riceveranno il voucher in tempi celeri. Si potranno presentare le domande ancora fino al 30 aprile



SASSARI - Sono online i primi provvedimenti di concessione e liquidazione relativi alla terza edizione del “Bando incentivi per insediamento di nuove attività nei piccoli Comuni“, che ha la finalità di contrastare lo spopolamento dei Comuni di piccola dimensione della Sardegna favorendone lo sviluppo imprenditoriale. Le imprese e i liberi professionisti la cui domanda ha avuto esito positivo nella fase di istruttoria riceveranno il voucher in tempi celeri. Si potranno presentare le domande ancora fino al 30 aprile.