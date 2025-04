Cor 21:08 Decarbonizzazione e comunità energetiche: convegno Se ne parlerà il prossimo 4 aprile ad Alghero (ore 10, sala convegni della "Fondazione Alghero”, Largo Lo Quarter), in occasione di un convegno promosso da Eurispes Sardegna, con il contributo dell’Assessorato Regionale alla Programmazione e Bilancio



ALGHERO - Decarbonizzazione e Comunità Energetiche Rinnovabili: se ne parlerà il prossimo 4 aprile ad Alghero (ore 10, sala convegni della "Fondazione Alghero”, Largo Lo Quarter), in occasione di un convegno promosso da Eurispes Sardegna, con il contributo dell’Assessorato Regionale alla Programmazione e Bilancio. Tema quanto mai attuale, la questione del ruolo delle Comunità Energetiche ha da tempo richiamato l’attenzione di Eurispes. Segno di questo interesse è lo studio, coordinato dal Dott. Giuseppe Maffeis, attraverso il quale viene definito il contributo che le Comunità Energetiche Rinnovabili possono offrire all'interno delle politiche di decarbonizzazione in Sardegna.



Lo studio si propone, inoltre, di indicare il funzionamento delle CER, i benefici e i limiti, facendo luce anche sulle forme giuridiche di costituzione più appropriate e, quindi, sulle ipotesi di finanziamento e incentivazione al momento disponibili. Introdotto dall'intervento del Direttore e Segretario Generale di Eurispes Sardegna, Gerolamo Balata, cui faranno seguito i saluti istituzionali del Sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, e dell’Assessore Regionale alla Programmazione e Bilancio, nonché Vice Presidente della Giunta Regionale, Giuseppe Meloni, il convegno prevede la relazione iniziale del presidente del Comitato Scientifico di Eurispes Sardegna, Fausto Fadda, cui spetterà il compito di contestualizzare, nella dimensione regionale e all'interno del processo di decarbonizzazione dell'isola, il ruolo delle Comunità Energetiche.



Giuseppe Maffeis concluderà la serie degli interventi con la presentazione dello studio sulle CER in Sardegna. «Nella stagione attuale - spiega Giuseppe Maffeis - il processo di transizione energetica richiede cambiamenti culturali, rendendo necessario un nuovo modo di concepire l’energia e l’ideazione e la messa in atto di interventi orientati alla efficienza nei consumi e al risparmio». In tutto questo ha poi un ruolo non trascurabile il fenomeno dei cambiamenti climatici, processo che porta con sé l’esigenza sempre più avvertita e urgente di comprendere meglio il processo di transizione energetica in corso. In un contesto di questo tipo le Comunità Energetiche Rinnovabili possono costituire uno strumento estremamente importante.