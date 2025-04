S.A. 12:58 Girotonno, The Kolors in concerto il 31 maggio Domenica 1 giugno si balla con Marvin & Andrea Prezioso. La 21^ edizione dell’evento dal 30 maggio al 2 giugno ma tra le novità c’è “Aspettando il Girotonno”, la preview della rassegna dal 23 al 29 maggio C’è tempo fino al 30 aprile per partecipare al Food creator contest rivolto ai creator digitali



CARLOFORTE - Sabato 31 maggio i The Kolors si esibiranno in concerto gratuito al Girotonno, mentre domenica 1 giugno si balla con Marvin & Andrea Prezioso. Il Comune di Carloforte ha ufficializzato due spettacoli gratuiti del Girotonno Live Show, il cartellone di musica e intrattenimento da sempre parte integrante della rassegna carlofortina, in programma dal 30 maggio al 2 giugno prossimi sull’isola di San Pietro, edizione che quest’anno avrà anche una preview con “Aspettando il Girotonno”, che si svolgerà dal 23 al 29 maggio.



Domenica 1 giugno si balla invece con Marvin & Andrea Prezioso che trasformeranno Carloforte in una discoteca a cielo aperto. Il gruppo, molto richiesto dai migliori club & festival internazionali, darà vita ad un dj-set esplosivo che tufferà il pubblico nei mitici anni Duemila. Marvin & Andrea Prezioso hanno fatto ballare intere generazioni con hit leggendarie della migliore dance italiana. Dai primi successi come "Tell me why" e "Let me stay", fino all’iconica "Voglio vederti danzare" e “Rock the discotek”. Sarà un viaggio tra tutta l’energia della migliore dance italiana, tra le vibes di quegli anni incredibili.



Taglia il traguardo della 21^ edizione la rassegna che celebra il tonno rosso del Mediterraneo. Saranno quattro giorni all’insegna di sfide di cucina, cooking show, degustazioni e incontri nel meraviglioso palcoscenico dell’isola di San Pietro. L’antica e caratteristica cittadina tabarchina, rotta privilegiata del tonno, il “corridore dei mari”, sarà quindi nuovamente il palcoscenico per un prezioso momento di confronto e scambio culturale tra le regioni mediterranee che ancora mantengono viva la cultura di tonni e tonnare. A presentare tutti gli appuntamenti al Tuna Theatre, il teatro del gusto allestito su corso Battellieri, tornano Federico Quaranta e Valentina Caruso, conduttori Rai che guideranno il pubblico tra cooking show, sfide culinarie internazionali e tutto il meglio della tradizione legata al tonno rosso. Tra le novità di quest’anno il Food creator contest rivolto a digital creator, food blogger e influencer appassionati di cucina.