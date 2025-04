S.A. 18:21 Nuovi asfalti e nuova segnaletica a Bosa Bitumatura delle strade e nuova segnaletica: aggiunte altre vie nel piano degli interventi cittadino. Ecco tutte le zone interessate



BOSA - La Giunta comunale ha approvato la modifica del contratto di appalto per la bitumatura e la realizzazione della segnaletica nelle strade del centro urbano, permettendo l’utilizzo delle economie realizzate, pari a 92.500 euro, per includere nel piano di interventi ulteriori vie non incluse inizialmente. Le nuove vie su cui si interverrà sono: Piazza Zanetti (bitumatura; inizialmente era prevista solo la segnaletica), Via La Marmora, tra Lungo Temo e corso Garibaldi, Via Azuni, tra piazza Gioberti e via Cugia, Via Mannu, tra via Gioberti e via Cugia, Via Ciusa Romagna. «L’intento è di concludere i lavori nell’area del centro città per poi concentrarsi, in futuro, ad attuare nuovi interventi in altri quartieri, procedendo sempre in maniera ordinata e per zone», spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda.



Al momento dagli interventi programmati nel centro della città restano escluse una parte di via La Marmora e di via Mannu, che l’amministrazione comunale conta di inserire in un prossimo piano di lavori. La bitumatura non sarà eseguita al momento nemmeno nel primo tratto di via Gioberti, che a breve sarà interessata dai lavori di rifacimento delle condotte idriche e quindi sarà riasfaltata una volta concluso quest’intervento. Via Giovanni XXIII, insieme con via Repubblica e con alcune strade di Bosa Marina, sarà inserita nel secondo lotto dei lavori di bitumatura, che sarà appaltato in seguito. «La decisione della Giunta di riutilizzare le economie dell’appalto per estendere i lavori di bitumatura anche ad altre vie inizialmente escluse dal pianto di interventi, rimarca l’attenzione e la volontà dell’amministrazione di fare il possibile per migliorare il decoro urbano e la viabilità nella città di Bosa e in tutto il territorio comunale», precisa il sindaco, Alfonso Marras.