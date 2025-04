S.A. 18:09 Vinitaly 2025: la Sardegna conquista il pubblico Le 80 cantine presenti nel padiglione dell’isola gremite di visitatori e buyer. Sold-out tutti gli eventi sulle eccellenze agroalimentari del territorio



CAGLIARI – Presenze da record e sold-out fatto registrare per tutte le masterclass e gli eventi della Regione autonoma della Sardegna al Vinitaly 2025, con il padiglione 8 della fiera letteralmente preso d’assalto da migliaia di visitatori, buyer e operatori del settore. Dalle prime ore della mattina fino al pomeriggio inoltrato, in ogni giornata della manifestazione in corso in Veneto, lo stand sardo sta facendo registrare un’affluenza continua, diventando uno dei luoghi più visitati e apprezzati dell’intera manifestazione. Protagoniste della scena sono le 80 cantine provenienti da tutto il territorio regionale, presenti con le loro etichette più rappresentative. Tra vitigni autoctoni, sperimentazioni innovative e storie di territorio, i produttori sardi hanno saputo raccontare al meglio l’anima enologica dell’isola, suscitando grande interesse tra gli esperti italiani e internazionali.



Al centro del padiglione “Noi Siamo Sardi”, l’area conferenze, allestita con un design che richiama le peculiarità della Sardegna, sta facendo registrare un successo straordinario. Tutti gli appuntamenti previsti all’interno di quest’ultima per le prime giornate del Vinitaly stanno facendo registrare il tutto esaurito, confermando la grande attesa e l’interesse per i temi trattati e per l’esperienza multisensoriale proposta, e pensati per valorizzare le eccellenze agroalimentari sarde in abbinamento ai vini.



Le masterclass e le degustazioni guidate rappresentano l’occasione per esplorare a fondo le tante anime della Sardegna: dalla sua antichissima tradizione casearia ai prodotti della salumeria locale, dai pascoli ai dolci tipici, fino alle eccellenze della pesca. Tutto abbinato a degustazioni guidate dei migliori vini sardi, in un viaggio sensoriale che celebra i colori, i gusti e i profumi della terra sarda. Gli eventi dell’area conferenze, a cura dell’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Sardegna vedono la partecipazione e moderazione di giornalisti enogastronomici, rappresentanti delle istituzioni, sommelier, foodblogger, esperti di settore e produttori locali, tutti uniti per raccontare e far vivere le eccellenze dell’isola. Gli ospiti conducono il pubblico in un viaggio attraverso la storia e le tipicità dell’isola, esaltate da una selezione di vini perfettamente in armonia con le note gustative dei prodotti in vetrina.