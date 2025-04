S.A. 13:09 Primo live della stagione a Porto Ferro Sabato 26 aprile, alle ore 17 il Baretto ospiterà una inedita e straordinaria combo musicale che da Buffalo a Osilo passando per Sassari porta sull’isola una centrifuga di Cream, Hendrix e Traffic ad alto voltaggio grazie all’incontro fra Francesco Piu, Mike Terrana e Gavino Riva



ALGHERO - Primo live della stagione sulla baia di Porto Ferro, e per inaugurare il 2025 il Baretto Eventi di Danilo Cappai piazza sul palco un carico da novanta: TRIAD! Rock Blues Power. Sabato 26 aprile, alle ore 17 il Baretto ospiterà una inedita e straordinaria combo musicale che da Buffalo a Osilo passando per Sassari porta sull’isola una centrifuga di Cream, Hendrix e Traffic ad alto voltaggio grazie all’incontro fra Francesco Piu, Mike Terrana e Gavino Riva.



«Un concerto speciale, per la qualità degli artisti che calcheranno il nostro palcoscenico e anche perché inizierà alle 17 cosa poco usuale dalle nostre parti - spiega Danilo Cappa -. I nostri amici, Francesco Piu e Gavino Riva, saranno accompagnati per l’occasione dal grandissimo Mike Terrana, batterista americano di fama mondiale che tra le varie collaborazioni vanta Yngwie Malmsteen, Steve Lukather e Tony McAlpine. Ci regaleranno in anteprima il loro Triad!, power trio che ripropone il suono rock blues classico degli anni sessanta. Un miscuglio rock ad alto voltaggio mescolato all’arte dei tre sapienti musicisti».



Triad! nasce dall'incontro tra il batterista americano Mike Terrana, il chitarrista osilese Francesco Piu e il bassista sassarese Gavino Riva. Il primo è batterista di fama mondiale conosciuto per le sue collaborazioni nell'ambito rock e metal, il secondo è bluesman che ha condiviso il palco con giganti quali Tommy Emmanuel, Jack Johnson ed Eric Bibb, li terzo è bassista storico del panorama isolano che ha spaziato dal jazz all'etnico (collaborazioni da Billy Cobham a Piero Marras): un vero crossroad, crocevia in cui queste tre anime si incontrano fra rock e rispettivi bagagli sonori. Un’onda incontrollabile di Rock & Blues, trascinante.



Nella foto: Francesco Piu