Sassari: restyling per 4 palestre scolastiche Sport, il Comune ottiene 2 milioni per il restyling di quattro palestre scolastiche Sanna: «Spazi fondamentali per i ragazzi e per le società agonistiche cittadine»



SASSARI - Poco più di 900mila euro per la palestra della scuola dell’infanzia e primaria di via Washington, oltre 550mila euro per quella annessa alla scuola media di via Monte Grappa, 450mila per le primarie di via Baldedda e circa 425mila euro per quella di via Genova. Sono le cifre ottenute dal settore Lavori pubblici del Comune di Sassari dal Ministero per l’istruzione attraverso il Programma nazionale “Scuola e competenze”. La comunicazione del responsabile dell’Autorità di gestione è arrivata pochi giorni fa negli uffici di viale Mameli. Una notizia accolta con molta soddisfazione dal sindaco Giuseppe Mascia e dall’assessore Salvatore Sanna.



«Il fatto che le nostre candidature siano state accolte significa che gli uffici hanno lavorato bene», dice Sanna, mentre Mascia rimarca che «è una notizia importante non solo per le scuole, che sono titolari di quegli impianti, ma anche per lo sport cittadino, perché quelle palestre sono fondamentali per assicurare il giusto spazio a numerose società cittadine di varie discipline». L’ultimo passaggio dovrebbe rappresentare una formalità per i quattro progetti sottoposti a richiesta di finanziamento da Palazzo Ducale: dopo la valutazione positiva della candidatura, infatti, l’arrivo del finanziamento è subordinato alla sottoscrizione dell’accettazione da parte del Comune.



I soldi serviranno per adeguare le strutture sul piano della sicurezza, delle barriere architettoniche e degli impianti. «Lavoriamo per rimettere a nuovo l’intero patrimonio sportivo scolastico ed extrascolastico, perché la richiesta è davvero tanta», conferma l’assessore ai Lavori pubblici. «Stiamo eseguendo una ricognizione delle palestre e degli impianti oggi disponibili, anche per capire come ottimizzare il loro utilizzo al di fuori dall’orario scolastico e al di là delle esigenze di studenti e docenti», aggiunge Sanna. «Speriamo di poter realizzare gli interventi quanto prima, questi due milioni sono decisamente un risultato importante nell’economia di un lavoro più complessivo per assicurare a ogni zona della città la presenza di strutture aperte – prosegue – certamente a uso e consumo delle scuole, ma fruibili anche dalla comunità che abita e vive il quartiere, oltre ai tanti agonisti di ogni sport».