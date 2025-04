S.A. 15:19 Cagliari tra le top 30 destinazioni degli italiani Tra le destinazione italiane preferite, oltre a Roma, c´è Napoli (7ª) con 142 euro, Firenze (8ª) con 258 euro, Milano (11ª) con 236 euro, e Cagliari (12ª) con 134 euro. E´ il report di Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i maggiori d´Europa



CAGLIARI - La meta più desiderata dagli italiani per Pasqua 2025 è ancora una volta Parigi, che si

conferma regina delle vacanze primaverili con un prezzo medio di 335 euro a notte. E' il motore di ricerca Holidu.it a svelare le località preferite per le prossime festività. Dopo la capitale francese segue Barcellona con 315 euro, e in terza posizione Roma, prima tra le italiane, con un costo medio di 250 euro a notte. Al quarto posto, sorprende in positivo New York, che si afferma come una meta

pasquale molto ambita nonostante il prezzo elevato (495 euro a notte). Quinta posizione per l’esotica Marrakech, con un costo decisamente più accessibile (129 euro), seguita da Londra al sesto posto con 323 euro. Tra le italiane, oltre a Roma, troviamo Napoli (7ª) con 142 euro, Firenze (8ª) con 258 euro, Milano (11ª) con 236 euro, e Cagliari (12ª) con 134 euro. Invece le destinazioni più economiche per Pasqua 2025 sono Campobasso, con soli 73 € a notte, e Francavilla Fontana con 108 €. Seguono Assisi (130 €), Spoleto (132 €) e Cagliari (134 €), ideali per una fuga pasquale low cost ma ricca di bellezze.