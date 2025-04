S.A. 10:00 Gli allievi di ScuolaTeatroTribù al Civico di Sassari Questa sera in scena due atti unici tratti e adattati da due classici del teatro in grado di attraversare due epoche, mediante le parole di Eugene Ionesco e Yasmina Reza: due testi spumeggianti e che porteranno il pubblico in una giocosa dimensione surreale



SASSARI - Due atti unici attorno al teatro dell’assurdo, interpretati da due gruppi di attori e attrici pieni di talento e passione: sono gli allievi di ScuolaTeatroTribù, la scuola di teatro di Sassari che da anni appassiona centinaia di persone di tutte le età all’arte della scena. Anche quest’anno per molti di loro è arrivato il momento più atteso: quello del debutto di fronte ad un pubblico. Uno spettacolo “primaverile”, una gustosa anticipazione in attesa degli spettacoli finali di ogni corso di teatro che a Giugno animeranno la scena sassarese con oltre sei spettacoli per altrettante giornate all’insegna della prosa e dell’arte.



Oggi ScuolaTeatroTribù, che conta circa un centinaio di allievi che nella sua sede di via Madrid a Sassari si cimentano con corsi di teatro, scrittura creativa, monologo e varie discipline artistiche è una realtà vivacissima e un centro di apprendimento, aggregazione e incontro per persone di ogni età. Lo spettacolo che andrà in scena Giovedì 17 Aprile nel bellissimo Teatro Civico di Sassari, grazie al patrocinio del Comune di Sassari, fa parte della rassegna “Luci della Ribalta”, progetto ideato da Farò Teatro APS, ArtsTribu e ScuolaTeatroTribù e realizzato grazie al supporto di Fondazione di Sardegna.



In scena due atti unici tratti e adattati da due classici del teatro in grado di attraversare due epoche, mediante le parole di Eugene Ionesco e Yasmina Reza: due testi spumeggianti e che porteranno il pubblico in una giocosa dimensione surreale. In scena Francesca Arcadu, Ylenia Losengo, Alex Marras, Francesca Murtula, Antonio Pinna, Roberto Quadu, Marco Russo, Giacomo Salaris, Daniela Vernici, coordinati dai docenti di ScuolaTeatroTribù. Lo spettacolo inizierà alle 20:30.