Cor 13:02 Éntula col romanzo di Francesca Spanu l prossimo appuntamento del festival letterario diffuso Éntula vedrà protagonista Francesca Spanu, che martedì 29 aprile presenterà il romanzo “Il corpo sbagliato”, edito da Il Maestrale, nella biblioteca comunale di Sassari alle 17.30. Con l’autrice dialogheranno Alessandro Marongiu e Lorena Piras



SASSARI - Cecilia, protagonista del nuovo romanzo di Francesca Spanu “Il corpo sbagliato” (Il Maestrale), deve ricostruire la sua vita, minata dall’obesità e dallo sguardo spietato degli altri. La chirurgia bariatrica la aiuta a eliminare i chili in eccesso, ma il cammino per superare le insicurezze e la fragilità emotiva è più lungo e complesso di un intervento.



Del difficile percorso della protagonista Francesca Spanu parlerà martedì 29 aprile, alle 17.30, nella biblioteca comunale di Sassari con Alessandro Marongiu e Lorena Piras. L’incontro è realizzato da Lìberos con il sostegno del Comune di Sassari e in collaborazione con il sistema bibliotecario del Comune di Sassari, la libreria Koinè Ubik di Sassari, Florgarden, i Centri odontoiatrici Massaiu e Zarcle.



Francesca Spanu vive fra San Gavino Monreale (dove è nata nel 1976) e Cagliari. È avvocata, e lavora anche come consulente legale nel centro antiviolenza “Feminas”. Dal 2019 dirige il Festival Letterario del Monreale, promosso dal Comune di San Gavino. Collabora con diversi festival regionali e nazionali. Nel 2019 è uscito il suo romanzo d’esordio Dentro la borsa.



Il romanzo. “Il corpo sbagliato” è la storia della metamorfosi di Cecilia, una ragazza poco più che trentenne decisa a sottoporsi a un intervento di chirurgia bariatrica che la porterà a perdere oltre cinquanta chili. Dopo l’intervento, la vita le si ripresenta con i tratti di una vera rivoluzione che, partendo dal corpo, si fa psicologica, nel rapporto tra sé e chi le sta intorno. Eppure Cagliari è in fondo una città piccola, memore della vita precedente di Cecilia, e non perdona. L’infanzia di Cecilia, segnata da inguaribili ferite per via del suo corpo “diverso”, considerato osceno, da nascondere, torna a invadere una realtà che di fatto è rimasta la stessa, malgrado l’impresa dei chili persi. Cecilia è ancora la ragazza brutta e goffa di cui tutti si vergognano, da cui tutti cercano di allontanarsi. Nell’escalation depressiva che rischia di vanificare qualsiasi sacrificio, la relazione tossica con Sergio sarà un abisso troppo profondo in cui Cecilia finirà quasi per perdere sé stessa. “Il corpo sbagliato” è un romanzo che esplora le dinamiche del body shaming, tremenda piaga sociale del nostro secolo che colpisce soprattutto il mondo femminile, spesso oppresso da vacui standard di perfezione da emulare a ogni costo. Una storia vera che mette in luce le storture di un mondo interessato alla bellezza corporea, dove l’individuo è massa: solo un’immagine che si riflette allo specchio.