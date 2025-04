Cor 8:26 Pediatria, scaricabarile su Alghero Nuova segnalazione alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, affinché venga fatta chiarezza sulla responsabilità di assessorato e Asl e sulle omissioni amministrative che potrebbero comportare un danno erariale







«Il gioco di scaricabarile tra Regione e Asl è palese - denunciano i cittadini che si sono rivolti all'assessorato - nessuno sta agendo per risolvere la questione. Entrambe le istituzioni si rifiutano di prendersi carico del problema e non hanno fatto nulla per migliorare la situazione, nonostante le gravi carenze che stanno mettendo a rischio la salute dei bambini di Alghero». Da qui la l'integrazione alle segnalazioni già inviate alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, affinché venga fatta chiarezza sulla responsabilità di entrambi e sulle omissioni amministrative che potrebbero comportare un danno erariale. ALGHERO - Dopo più di un mese il dado è tratto: nessuno sta agendo per risolvere la questione-Pediatria di Alghero . Entrambe le istituzioni si rifiutano di prendersi carico del problema e non hanno fatto nulla per migliorare la situazione, nonostante le gravi carenze che stanno mettendo a rischio la salute dei bambini di Alghero: E' quanto emerge nella risposta ufficiale dall’Assessorato Regionale alla Sanità alla richiesta di accesso agli atti in merito alla gestione del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Alghero.La risposta, infatti, è clamorosamente insoddisfacente: l’Assessorato non ha intrapreso alcuna azione diretta sul caso e, anzi, scarica la responsabilità sulla ASL di Sassari, dichiarando che non risulta alcuna documentazione specifica legata a provvedimenti regionali dal 2023.«Il gioco di scaricabarile tra Regione e Asl è palese - denunciano i cittadini che si sono rivolti all'assessorato - nessuno sta agendo per risolvere la questione. Entrambe le istituzioni si rifiutano di prendersi carico del problema e non hanno fatto nulla per migliorare la situazione, nonostante le gravi carenze che stanno mettendo a rischio la salute dei bambini di Alghero». Da qui la l'integrazione alle segnalazioni già inviate alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, affinché venga fatta chiarezza sulla responsabilità di entrambi e sulle omissioni amministrative che potrebbero comportare un danno erariale.