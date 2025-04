S.A. 11:58 Sassari aderisce al Maggio dei libri: 4 incontri Fra le numerose iniziative della biblioteca comunale di piazza Tola, sono in programma anche 4 incontri con l’autore, dal 6 maggio. Il programma



SASSARI - Anche quest’anno il Comune di Sassari aderisce al Maggio dei libri, campagna nazionale del Centro per il libro e la lettura, nata con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. Fra le numerose iniziative della biblioteca comunale di piazza Tola, sono in programma anche 4 incontri con l’autore, tutti con accesso libero e gratuito e inizio alle 17.30. Il 6 maggio, la storica e archivista Alessandra Derriu presenterà il suo ultimo lavoro dal titolo “Medicina, magia, devozione e superstizione in Sardegna”. In questo saggio la studiosa racconta il legame che unisce la magia, la medicina, la stregoneria e la devozione.



Distinguendo tra medicina magica e medicina sacra, guida il lettore attraverso antiche usanze, il cui punto d’arrivo è la consapevolezza di come la conoscenza del futuro fosse cura e speranza insieme. Dedicato alla poesia il pomeriggio del 13 maggio. Samer Abu Hawwash presenterà "Dal fiume al mare": una raccolta che si snoda attraverso una serie di considerazioni e pensieri del poeta sulla condizione umana a partire da quanto avviene nella Striscia di Gaza. L’incontro è realizzato grazie alla collaborazione con Bardunfula Fe', Bookolica Festival e l’associazione Ponti non muri.

Giovedì 15 Fabrizio Carbone, tra i fondatori dell’ambientalismo italiano, giornalista di natura e ambiente ma anche artista e illustratore, presenterà: “Lascia la porta socchiusa”, un libro di poesie e dipinti in cui esprime il suo amore per la montagna, per gli alberi e tutte le sue speranze, delusioni e dubbi sul futuro del Pianeta. Dialogheranno con l’autore Francesca Arca, Puccio Savioli e Anna Lacci. L’incontro è realizzato in collaborazione con il Mos e il Centro di documentazione LGBTQ+ “Marilena Sini”.



Il 29 maggio Francesco Bua, con il terzo volume de “Il Liceo Azuni. La scuola dal Fascismo alla Repubblica (1925-1950)”, racconterà il ruolo del Liceo a Sassari durante il regime fascista e la libertà ritrovata dopo l'8 settembre del '43, in un arco di tempo compreso fra il 1925 e il 1950. Dialogheranno con l’autore i suoi due ex alunni Antonio Deroma, dirigente scolastico del Liceo Azuni e Maria Antonietta Ruiu, responsabile del sistema bibliotecario comunale. L’edizione 2025 di questa importante campagna di promozione della lettura - come si legge sul sito del Cepell - mira a sottolineare «l’insostituibile valore della lettura come strumento che forma e affina il pensiero, modella intelligenze e ispira ideali: una palestra mentale continua in grado di condurre i lettori oltre la superficie delle cose e facendo loro sviluppare consapevolezza e senso critico».