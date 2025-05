Cor 6:14 Sassari campione d´Italia di tennistavolo Il Tennistavolo Sassari vince il suo primo storico scudetto maschile – Nella “bella” i punti decisivi di Pistej, Ismailov e Puppo



SASSARI - La matricola della A1 maschile ha compiuto l'impresa: il Tennistavolo Sassari ha vinto il suo primo scudetto maschile. Nell'affollata, calda e rumorosa palestra della Scuola Media di viale Cossiga la squadra del presidente Marcello Cilloco e del tecnico Mario Santona ha “domato” la Top Spin Messina nella terza e decisiva finale diventando Campione d'Italia. In quanto meglio piazzato in campionato (secondo posto) al Tennistavolo Sassari bastava un pareggio nella “bella”, ecco perché sul 3-2 non è stato disputato l'ultimo confronto.



Come già in gara-due la formazione sassarese ha sfruttato al meglio il turno casalingo. Andrea Puppo ha lottato contro il fuoriclasse Vladislav Ursu, ma alla fine ha perso 0-3 (parziali 7-11, 8-11, 8-11). Subito il pareggio di Lubomir Pistej che ha battuto 3-0 Niagol Stoyanov (11-8, 11-8, 11-8). Messina ha giocato la carta Junior Humberto Manhani contro Sadi Ismailov e ha “quasi” avuto ragione, perché il pongista ospite si è portato in vantaggio, ma l'atleta del tennistavolo Sassari gli ha preso infine le misure e ha vinto 3-2 con parziali di 9-11, 11-3, 8-11, 11-4, 11-4. Ancora Ursu per il nuovo pareggio: Pistej ha vinto il primo set ma poi è stato superato negli altri tre (12-10, 6-11, 5-11, 7-11).



Combattutissimo il quinto confronto e all'elevato livello dei precedenti: Andrea Puppo ha dovuto annullare diversi set ball a Manhani, non inganni il 3-0, perché i parziali sono eloquenti: 12-10, 16-14, 11-8. Al punto finale è esplosa la festa. Sassari è sul trono d'Italia. Per la prima volta nella sua storia. Una festa che ha condiviso con gli altri giocatori (Alessandro Baciocchi e Ganiyu Ashimiyu), lo staff dirigenziale e tutta una società che negli ultimi 4 anni è cresciuta a vista d'occhio sia come livello, sia come numero di squadre, nazionali e giovanili.