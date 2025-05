S.A. 19:31 Muay Thai Explosion 32: giovani talenti sul ring Nel fine settimana appena trascorso, il Tarantini fight center di via Venezia a Sassari si è trasformato nella capitale dell´Arte dei Re thailandesi. Mattia Fois, del team Tarantini, porta a casa una vittoria che conferma le doti dei nak su sassaresi



SASSARI – Il Muay Thai Explosion torna con l'edizione numero 32 e mostra sul ring le capacità tecniche e il talento dei giovani atleti isolani. Nel fine settimana appena trascorso, il Tarantini fight center di via Venezia a Sassari si è trasformato nella capitale dell'Arte dei Re thailandesi. E il ring ha confermato ancora una volta le doti dei "nak su" sassaresi che, numerosi, hanno conquistato la vittoria. In evidenza Mattia Fois che a giugno parteciperà al "Road to Be Better". «L’MTE non è solo un evento sportivo, ma uno spazio formativo dove gli atleti possono confrontarsi con realtà differenti. Per noi è uno strumento concreto di crescita tecnica e mentale - affermano i maestri Vincenzo Casu e Angelo Tarantini -. Il confronto continuo è essenziale per prepararsi ai palcoscenici più competitivi».



Nel primo segmento della serata, sette atleti del Tarantini Fight Club sono saliti sul ring. Hanno ottenuto la vittoria Sofia Fiori, Giuseppe Pintore e Matteo Mannai, quest’ultimo autore di due match intensi contro avversari ben preparati. Azzurra Azzu chiude con un pareggio, mentre Simone Congiu, Elisabetta Mascia e Christopher Pungitore ottengono il secondo posto nei rispettivi incontri. A partire dalle 20 è stata la volta della Main Card, che ha visto protagonisti soprattutto gli atleti delle categorie junior. Nella Muay Thai tecnica, Costanzo Migheli prosegue il suo percorso con un pareggio in un incontro equilibrato e ben gestito. Veronica Scanu vince con decisione unanime ai punti, mentre Valentino Azzu chiude il match al primo round con un’azione risolutiva.



Nel contatto pieno, esordio impegnativo per Jari Sanna, senior, che tiene testa all’avversario senza però riuscire a prevalere. Simone Cifone, nella categoria Junior 60 kg, chiude il match per interruzione a seguito di un infortunio dell’avversario, al quale vanno i migliori auguri per un pronto rientro. Prima esperienza nel pieno contatto anche per Beatrice Cau, che affronta una rivale di livello e gestisce bene il clinch e le fasi a corto raggio, ottenendo un pareggio utile per il suo percorso di crescita. Mattia Fois conquista la vittoria con un incontro ben condotto, dove riesce a controllare il ritmo e a convincere gli ufficiali di gara con soluzioni efficaci e pulite.



Soddisfazione da parte dello staff tecnico composto da Vincenzo Casu, Paride Scanu e Michela Demontis, che sottolineano il buon lavoro svolto e il margine di miglioramento ancora da esplorare. Il prossimo impegno vedrà Mattia Fois partecipare alla prima tappa del progetto federale "Road to Be Better", il 22 giugno a Empoli, mentre Beatrice Cau sarà sul ring a Napoli il 5 luglio. Il progetto, promosso da Federkombat, è dedicato alla crescita progressiva degli atleti junior di Muay Thai e Kickboxing attraverso incontri tecnici strutturati su più tappe.