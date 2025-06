S.A. 10:27 Al cimitero di Bosa 150 nuovi loculi Il progetto esecutivo approvato dalla Giunta prevede il completamento dei 150 loculi con il posizionamento dei rivestimenti marmorei sui manufatti dei tre corpi di fabbricati che attualmente si trovano allo stato grezzo



BOSA - La Giunta comunale di Bosa ha approvato il progetto esecutivo per il completamento dei 150 nuovi loculi del cimitero comunale, per i quali i lavori iniziati nel 2020 erano stati prima sospesi nel periodo covid, a causa del vertiginoso aumento dei prezzi dei materiali, e poi bloccati definitivamente nel 2023, con le strutture allo stato grezzo. Ora i lavori saranno portati a termine e una volta che le strutture saranno pronte l’amministrazione comunale sceglierà il metodo migliore per mettere i nuovi loculi a disposizione dell’utenza, tramite vendita o concessione.



Per realizzare quelle opere il Comune aveva ricevuto un finanziamento regionale di 250.000 euro. Al netto dei lavori eseguiti sono risultate economie per 104 mila euro, ai quali l’amministrazione comunale ha aggiunto nel 2022 altri 80 mila euro, portando i fondi disponibili a un totale a 184mila euro. Il progetto esecutivo approvato dalla Giunta prevede il completamento dei 150 loculi con il posizionamento dei rivestimenti marmorei sui manufatti dei tre corpi di fabbricati che attualmente si trovano allo stato grezzo.



Ora gli uffici comunali procederanno all’appalto e aggiudicazione dei lavori. L’amministrazione valuta anche la possibilità di costruire altri nuovi loculi utilizzando le eventuali economie dei lavori.

«Portiamo a compimento un altro progetto rimasto bloccato a causa di svariate complicazione che sono sopravvenute negli anni e che la nostra amministrazione ha risolto definitivamente. Ora si potrà finalmente procedere al completamento delle opere», commentano il sindaco, Alfonso Marras, e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda.