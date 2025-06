S.A. 11:07 Porto Torres accoglierà la Fiamma Olimpica: Sabato 13 dicembre, infatti, la città turritana ospiterà la celebre staffetta transito del Viaggio della Torcia per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026



PORTO TORRES - Porto Torres sarà una delle città di transito del Viaggio della Fiamma Olimpica in vista dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026. Sabato 13 dicembre, infatti, la città turritana ospiterà la celebre staffetta che attraverserà tutta l’Italia per segnare l’arrivo dei giochi nel nostro Paese e per portare ovunque i valori dell’Olimpismo: amicizia, rispetto, eccellenza e inclusione. La decisione è stata formalizzata dalla Giunta comunale che, nei giorni, scorsi ha approvato lo schema di convenzione con la Fondazione Milano Cortina 2026, responsabile dell’organizzazione dei XXV Giochi Olimpici Invernali, in programma dal 6 a 22 febbraio 2026. A seguire, dal 6 al 15 marzo, si svolgeranno i Giochi Paralimpici. In base all’accordo, il Comune concederà gratuitamente le aree necessarie, garantirà la sicurezza, regolerà il traffico, fornirà supporto logistico e supporterà la diffusione dei valori olimpici nel territorio.



«Per la città di Porto Torres – ha sottolineato l’assessora allo sport Gavina Muzzetto – è un grande onore accogliere la Fiamma Olimpica. Si tratta di un evento di straordinaria rilevanza, capace di unire sport, cultura e partecipazione collettiva. Inserire il nome della nostra città nel percorso della Fiamma significa legarlo a un simbolo universale di pace, inclusione e fratellanza. Inoltre è un’occasione preziosa per valorizzare e promuovere le bellezze del nostro territorio e la sua vocazione sportiva nell'ambito di un appuntamento di portata mondiale». La Fiamma, accesa a Olimpia, in Grecia, raggiungerà l'Italia il 6 dicembre e attraverserà tutte le regioni e le province italiane. Il Viaggio di circa 12 mila chilometri terminerà a Milano il 6 febbraio. Saranno coinvolti oltre 10 mila tedofori che si passeranno la fiamma in staffetta per giungere, ogni sera, all’accensione del braciere nella città di tappa. (Porto Torres è città di transito, non di tappa).

Il percorso della Fiamma Olimpica, il numero di tedofori che sfileranno in città e ulteriori dettagli dell'evento saranno aggiornati e messi a punto nei prossimi mesi.