Infrastrutture e decoro urbano: lavori a Bosa

BOSA - L’amministrazione comunale di Bosa ha avviato in questi giorni numerosi interventi del Servizio Manutenzioni e del Cantiere Lavoras per migliorare il decoro urbano ed efficientare il sistema di infrastrutture. Fra i vari interventi in corso o già realizzati ci sono: i lavori di sistemazione del muro di cinta del cimitero comunale, lato via Marconi; la realizzazione di un nuovo tronco fognario in località Santa Caterina, al servizio degli immobili di via Adelasia di Torres; la rimozione della sabbia che si è accumulata sulla strada Bosa-Turas e di quella depositata sulla strada del muraglione “Caduti di Cefalonia” (intervento che inizia oggi), a seguito dell’esito positivo delle analisi di caratterizzazione della sabbia stessa. Altri interventi realizzati nell’ambito dei lavori di bitumatura delle strade nel centro urbano riguardano opere di adeguamento dei marciapiedi in prossimità delle scuole, con l’abbattimento delle barriere architettoniche.