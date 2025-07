S.A. 10:00 Tagliati i finanziamenti al Porto: polemica Da una parte, il sindaco Cacciotto e l´assessore Marinaro vantano nuovi fondi per il Porto cittadino in arrivo dalla Regione e dall´assessore Piu; dall´altra, la replica dei Riformatori Sardi che rivelano il taglio di fondi già stanziati dalla precedente giunta regionale



ALGHERO -« Il porto di Alghero è al centro di un'importante serie di investimenti da parte della Regione Sardegna, che ha incrementato le risorse rispetto ai finanziamenti messi in campo nel 2022. C’è la massima attenzione verso lo sviluppo di interventi che vogliamo attuare per dare alla città un’infrastruttura moderna e in grado di sostenere lo sviluppo dell’imprenditorialità». Così il sindaco Raimondo Cacciotto sulla situazione del porto di Alghero: attualmente le opere sono in corso di completamento e integrazione, in attesa dell’arrivo dei nuovi pali, previsti per ottobre, da installare nella banchina Sanità e nel proseguimento della stessa fino alla radice del molo di sopraflutto.



Non si fa attendere la replica dei Riformatori Sardi: sono della passata Giunta «gli interventi che oggi l’amministrazione comunale e l’assessore Piu vogliono far passare come nuove iniziative». «Ma facendo la somma di quanto dichiarato confusamente nel comunicato Cacciotto-Marinaro sembrerebbe che il totale dei finanziamenti ammonti a 3,5 milioni di euro, contro i 4,5 milioni (3 milioni nel 2022 + 1,5 nel 2023) già previsti dalla precedente Giunta regionale. È quindi piuttosto evidente, si tratta di aritmetica, che il ridimensionamento c’è stato. Altro che incremento delle risorse! Ci troviamo, di fatto, a una rimodulazione di fondi già esistenti, accompagnata da una narrazione che cerca di attribuire agli attuali amministratori meriti che non gli spettano» si legge nella nota a firma del coordinamento cittadino.