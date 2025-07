S.A. 8:32 Attestato alle signore di vicolo Bertolotti Il Comitato Suolo Pubblico Bene Comune, nei giorni scorsi, ha conferito l’ambito attestato “Prendersi Cura della città” ad Antonica Ciampelli e Gavina Moro



ALGHERO - Il Comitato Suolo Pubblico Bene Comune ad Alghero «pone all’attenzione dell’agenda pubblica il tema che le città sono per la gente, non solo per il profitto e in tal senso è necessario pianificare per metter in luce la bellezza dei luoghi, valorizzare la responsabilità sociale d’impresa e del riconoscimento del valore del lavoro». Anche per questo ha deciso di individuare e premiare scorci o contesti urbani che sono stati trasformati dalle persone che se ne prendono cura con costanza. Da questo principio nasce l’individuazione dello scorcio cittadino di vicolo Bertolotti, nel cuore della città antica, in cui due signore da venti anni si occupano della cura delle piante del vicolo.



Il Comitato Suolo Pubblico Bene Comune, nei giorni scorsi, ha conferito l’ambito attestato “Prendersi Cura della città” ad Antonica Ciampelli e Gavina Moro; nel corso dell’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Alghero, il sindaco della città di Alghero Raimondo Cacciotto e il rappresentante del comitato civico Carmelo Spada hanno consegnato l’attestato alle signore davanti ad un folto gruppo di cittadini e rappresenti del comitato di quartiere del centro storico “Alguer Vella” con il suo presidente Gavino Scala ed Eleonora Carta componente del direttivo.



Oltre al sindaco, erano presenti l’assessore Roberto Giuliano Corbia (Urbanistica, partecipazione e immaginazione civica) e l’Assessora Ornella Piras (Attività Produttive). All’iniziativa ha preso parte don Angelo, parroco della cattedrale di Santa Maria. Quella di ieri è stata una serata festosa che ha visto le due protagoniste, Antonica Ciampelli e Gavina Moro emozionatissime nel vedersi consegnare dalle mani del sindaco un riconoscimento importante per il loro decennale impegno. Dal Comitato Suolo Pubblico Bene Comune fanno sapere che, in futuro, altri luoghi, altri scorci verranno individuati e nuovi protagonisti verranno insigniti con l’attestato “Prendersi cura della città”.



Nella foto da dx: Carmelo Spada, Antonica Ciampelli, Raimondo Cacciotto, Gavina Moro