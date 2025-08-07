Alguer.it
S.A. 16:31
Turista ubriaco si scaglia contro il padre e i carabinieri
In arresto un giovane turista svizzero, ritenuto responsabile di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. In piena notte i militari sono intervenuti nei pressi dei parcheggi esterni ad un noto locale di Baja Sardinia
Turista ubriaco si scaglia contro il padre e i carabinieri

BAJA SARDINIA - Nella notte di mercoledì 6 agosto i militari della Stazione CC di Porto Cervo, coadiuvati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Olbia, hanno tratto in arresto un giovane turista svizzero, ritenuto responsabile di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.
In piena notte i militari sono intervenuti nei pressi dei parcheggi esterni ad un noto locale di Baja Sardinia, per fornire ausilio al personale del 118, alle prese con una persona in escandescenza che stava aggredendo le persone in uscita dal locale. Il ragazzo, in stato di forte alterazione psicofisica verosimilmente dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, ha tentato di salire a bordo dell’auto del padre, per darsi pericolosamente alla fuga.

I militari ed il padre del giovane hanno quindi tentato di bloccarlo e di estrarlo dal veicolo per impedirgli di partire ma quest'ultimo ha reagito in maniera ancora più aggressiva, dimenandosi e sputando addosso al padre ed agli operanti ed iniziando a scalciare verso di loro per cercare di eluderne l’intervento. Bloccato e messo in sicurezza, anche con l’aiuto di altri due ragazzi presenti, il soggetto è stato tratto in arresto e temporaneamente trattenuto presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale Carabinieri di Olbia, a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, in attesa di udienza di convalida.
