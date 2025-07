S.A. 16:18 Gianluca Gotto il 5 agosto ad Alghero Il 5 agosto, Gianluca Gotto porterà nella Riviera del Corallo il suo nuovissimo talk, intitolato “Le Tre Vie del BenEssere” e dedicato alla “scienza della vita: l’Ayurveda. Gianluca Gotto sarà ospite nella dimensione intima e suggestiva de Lo Quarter



ALGHERO - Ci sarà anche Gianluca Gotto a impreziosire l’estate di Alghero, in occasione della nuova edizione dell’Alguer Summer Festival. Il 5 agosto, Gianluca Gotto porterà nella Riviera del Corallo il suo nuovissimo talk, intitolato “Le Tre Vie del BenEssere” e dedicato alla “scienza della vita: l’Ayurveda. Gianluca Gotto sarà ospite nella dimensione intima e suggestiva de Lo Quarter, nel centro storico di Alghero, non presso l’anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia come precedentemente comunicato.



Dopo il successo della precedente tournée, Gianluca Gotto torna sul palco con un nuovo talk alla scoperta della “scienza della vita ”, l’Ayurveda, l’antichissimo sistema di conoscenze che insegna a prevenire e curare i malesseri del corpo, della mente e dello spirito. In un’epoca segnata dalla frenesia e dallo stress, questa millenaria saggezza indiana offre strumenti pratici per ritrovare equilibrio e benessere, a partire da un principio fondamentale: conoscere sé stessi e vivere in armonia con la propria natura. Più di un semplice evento, sarà un’occasione di ispirazione, condivisione e crescita personale, che va a impreziosire il programma della nuova edizione della kermesse algherese, giunta quest’anno alla sua quarta edizione.



Gianluca Gotto nasce a Torino nel 1990, ma a vent’anni lascia l’Italia e si trasferisce prima in Australia e poi in Canada. Dal 2015 abbraccia uno stile di vita nomade, lavorando da remoto con la sua passione per la scrittura, viaggiando per il mondo e facendo base in Oriente. Oggi condivide aneddoti di viaggio, insegnamenti zen e spunti di riflessione attraverso i suoi libri, il podcast e i talk dal vivo, con la missione di aiutare le persone a vivere con più consapevolezza, serenità e libertà. Il suo lavoro esplora il benessere in ogni sua dimensione: da un lato, il coraggio di cambiare vita, trovare la propria strada e realizzarsi; dall’altro, la pace interiore scoperta attraverso il buddhismo, le pratiche orientali e la meditazione. Nel 2018 pubblica il suo primo libro, Le coordinate della felicità, seguito da altri cinque bestseller editi da Mondadori: Come una notte a Bali, Succede sempre qualcosa di meraviglioso, La Pura Vida, Profondo come il mare leggero come il cielo e Quando inizia la felicità. I suoi libri hanno venduto oltre un milione di copie e il suo TEDx “Come essere felici ogni singolo giorno” è il più visto di sempre tra quelli in lingua italiana.