Anteprima Mamatita Festival a Villanova Monteleone Mercoledì 6 agosto a Villanova Monteleone (SS) anteprima del IX Mamatita Festival con il grande circo internazionale in arrivo dalla Spagna. Protagonista sarà il Kolektiv Lapso CirK con OVVIO, spettacolo mozzafiato che sfida le leggi della gravità e dell'equilibrio



VILLANOVA MONTELEONE - Mercoledì 6 agosto il grande circo internazionale approda a Villanova Monteleone (SS) per l’anteprima del Mamatita festival, il primo festival di circo e spettacoli viaggianti in Sardegna riconosciuto dal Ministero della Cultura. A organizzarlo è l’associazione Spazio T, con la direzione artistica di Chiara Murru. Appuntamento alle 19 in piazza Generale Casula con la banda musicale locale che accompagnerà il pubblico fino al campo da calcio della scuola elementare: è qui che la compagnia spagnola Kolektiv Lapso CirK proporrà OVVIO, spettacolo in cui le continue sfide alle leggi di gravità e la ricerca di un equilibrio estremo tengono il pubblico con il fiato sospeso per tutta la sua durata. In questa performance i due artisti protagonisti, David Diez Mendez e Tomas Vaclavec, sfidano le loro capacità: semplici assi di legno si trasformano in vari “ingranaggi” che li portano ad affrontare nuove sfide. Che si tratti di forza, coraggio, fiducia o concentrazione, dipende dal gioco a cui stanno giocando in quel momento.



Nati 1988, David Diez Mendez e Tomas Vaclavec sono due artisti circensi multidisciplinari specializzati in equilibrio e manipolazione di oggetti comunemente usati. Dopo la laurea al Cirko Vertigo, nel 2016 hanno fondato i Koletctive Lapso CirK, collettivo internazionale di circo contemporaneo. Artista spagnolo originario di Valladolid, David Diez Mendes è specializzato in giocoleria e rue cyr. Tomas Vaclavev, artista slovacco con sede a Stoccolma, concentra invece la sua ricerca sul ridefinire la relazione con gli oggetti. L’appuntamento è sostenuto da Instututo Ramon Llul e dalla Pro Loco di Villanova, nell’ambito di Chenamos Estate.



Dopo questa anteprima, il Mamatita Festival prende ufficialmente il via il 23 agosto a Putifigari: sino al 7 settembre la nona edizione proporrà più di 50 spettacoli che viaggeranno tra Alghero e Sassari ospitando alcune tra le compagnie più interessanti del panorama internazionale e nazionale, molte delle quali arrivano in Sardegna per la prima volta. Oltre Lapso CirK si tratta di Las B.O.B.A.S, Cia La Corcoles, Cia Pau Paulus, Duo x Caso (tutti provenienti dalla Catalogna), ma anche della francese Théâtre Jaleo. In arrivo anche Nadia Addis, Duo Padella, Le Radiose, il collettivo tutto femminile de Le Pagliacce. Tra gli ospiti delle precedenti edizioni ritornano la storica compagnia Girovago e Rondella e Drmosofista e bluCinque. Il festival si preannuncia ricco, spumeggiante ma anche attento al territorio: in accordo con l’amministrazione comunale algherese, e seguendo la filosofia secondo cui “la città si fa teatro”, quest’anno saranno riscoperti nuovi spazi, come la struttura sportiva all’aperto che ospitava i campi da tennis nel Parco di Tarragona, ma in disuso da 10 anni. Il Mamatita Festival è realizzato con il contributo di: Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna (assessorato del Turismo, artigianato e commercio e assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport), Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Comune di Sassari, Comune di Putifigari, Comune di Villanova Monteleone, Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio di Sassari – Progetto Salude & Trigu, Fondazione Nuovi Mecenati, Institut Ramon Llul, AC/E Acción Cultural Española, Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya. Ofici de l'Alguer e LandWorks.