 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaAgricoltura › Tavolo verde, Agus si presenta
Cor 7:58
Tavolo verde, Agus si presenta
Tanti i temi affrontati e illustrati ad Agus e al suo staff: dall’emergenza della Dermatite nodulare contagiosa nei bovini alla gestione della risorsa idrica, dall’ovicaprino all’orticolo, al frutticolo e al florovivaistico, senza tralasciare gli altri comparti della produzione isolana
Tavolo verde, Agus si presenta

CAGLIARI - «Il primo incontro tra il nuovo assessore dell’Agricoltura, Francesco Agus, e le associazioni di categoria agricole e della cooperazione si è tenuto oggi in un clima cordiale, aperto al confronto e alla collaborazione. I presupposti per una nuova stagione che punti alla costruzione di nuove prospettive per il comparto agricolo e le realtà rurali della Sardegna ci sono, ora è necessario calendarizzare subito le attività così da dare le risposte attese da migliaia di imprese agricole e dai territori».

Lo ha detto il direttore di Confagricoltura Sardegna, Giambattista Monne, a margine del Tavolo verde convocato questo pomeriggio nell’Assessorato dell’Agricoltura a Cagliari. All’incontro hanno inoltre preso parte, intervenendo durante i lavori, il vice presidente di Confagricoltura Sardegna, Michele Ena, e il direttore di Confagricoltura Nuoro – Ogliastra Giuseppe Demelas. Tanti i temi affrontati e illustrati ad Agus e al suo staff: dall’emergenza della Dermatite nodulare contagiosa nei bovini alla gestione della risorsa idrica, dall’ovicaprino all’orticolo, al frutticolo e al florovivaistico, senza tralasciare gli altri comparti della produzione isolana.

«Abbiamo chiesto all’assessore – ha proseguito Monne – un cambio di marcia necessario per rilanciare un settore fondamentale per l’economia della Sardegna. Un nuovo approccio che tenga conto delle problematiche già evidenziate da Confagricoltura, alcuni giorni fa durante l’audizione in terza Commissione del Consiglio regionale per la nuova legge di stabilità. Tra le problematiche illustrate oggi lo spopolamento demografico ed economico di interi territori dell’Isola, l’abbandono quindi delle campagne dovuto alla mancanza di ricambio generazionale e di manodopera formata che rischia di portare, nel giro di pochi anni, alla perdita di asset produttivi importanti e difficilmente sostituibili».

«E poi – ha proseguito – il tema delle infrastrutture materiali e immateriali, a partire dal governo della risorsa idrica, i trasporti da e per la Sardegna che gravano sempre di più su una rete di imprese fragile e ostaggio di dinamiche finanziarie decise spesso lontano dalla nostra Isola. Non da ultimo un ragionamento sulla riorganizzazione delle filiere produttive, partendo dalla valorizzazione e tutela delle produzioni tipiche, che necessitano di interventi capaci di rilanciarle e renderle così più forti nel confronto con i competitori d’oltremare. C’è stato infine un ragionamento specifico sulla riforma della burocrazia agricola, che deve intervenire su un aggiornamento e una revisione del contributo che danno oggi le quattro agenzie agricole regionali al sistema produttivo», ha concluso Monne.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18/12/2025
Coldiretti contro i tagli Ue a Bruxelles
Centinaia di slogan e cartelli alzati al cielo dai migliaia di agricoltori scesi pacificamente in piazza a Bruxelles. All’imponente manifestazione Coldiretti è presente anche la Sardegna, con una delegazione arrivata da tutti i territori dell’Isola
9/12Campagne sarde, crescono i furti
6/12Bonaccini a Oristano: difendere Pac e pesca
5/12Sicurezza e lavoro: Coldiretti investe sui giovani
2/12Dramma in Nurra, tutti contro Satta
24/11Sbloccati quei 22 milioni per le strade rurali
19/11In Sardegna un robot per l’agricoltura digitale
18/11Prentzas Apertas per l´extravergine di oliva
17/11Siccità 2022, domande a dicembre 2025
17/11Strade Zafferano, si celebra l´oro di Sardegna
14/11Filiera carne: contributi a fondo perduto
« indietro archivio agricoltura »
20 dicembre
Todde: Nuovo Civile cancellato. «Alghero merita verità e visione»
20 dicembre
«La Sardegna non diventi colonia 41bis»
19 dicembre
Ruba alcolici e li vende: denunciati algheresi



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)