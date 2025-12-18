Cor 7:58 Tavolo verde, Agus si presenta Tanti i temi affrontati e illustrati ad Agus e al suo staff: dall’emergenza della Dermatite nodulare contagiosa nei bovini alla gestione della risorsa idrica, dall’ovicaprino all’orticolo, al frutticolo e al florovivaistico, senza tralasciare gli altri comparti della produzione isolana



CAGLIARI - «Il primo incontro tra il nuovo assessore dell’Agricoltura, Francesco Agus, e le associazioni di categoria agricole e della cooperazione si è tenuto oggi in un clima cordiale, aperto al confronto e alla collaborazione. I presupposti per una nuova stagione che punti alla costruzione di nuove prospettive per il comparto agricolo e le realtà rurali della Sardegna ci sono, ora è necessario calendarizzare subito le attività così da dare le risposte attese da migliaia di imprese agricole e dai territori».



Lo ha detto il direttore di Confagricoltura Sardegna, Giambattista Monne, a margine del Tavolo verde convocato questo pomeriggio nell’Assessorato dell’Agricoltura a Cagliari. All’incontro hanno inoltre preso parte, intervenendo durante i lavori, il vice presidente di Confagricoltura Sardegna, Michele Ena, e il direttore di Confagricoltura Nuoro – Ogliastra Giuseppe Demelas. Tanti i temi affrontati e illustrati ad Agus e al suo staff: dall’emergenza della Dermatite nodulare contagiosa nei bovini alla gestione della risorsa idrica, dall’ovicaprino all’orticolo, al frutticolo e al florovivaistico, senza tralasciare gli altri comparti della produzione isolana.



«Abbiamo chiesto all’assessore – ha proseguito Monne – un cambio di marcia necessario per rilanciare un settore fondamentale per l’economia della Sardegna. Un nuovo approccio che tenga conto delle problematiche già evidenziate da Confagricoltura, alcuni giorni fa durante l’audizione in terza Commissione del Consiglio regionale per la nuova legge di stabilità. Tra le problematiche illustrate oggi lo spopolamento demografico ed economico di interi territori dell’Isola, l’abbandono quindi delle campagne dovuto alla mancanza di ricambio generazionale e di manodopera formata che rischia di portare, nel giro di pochi anni, alla perdita di asset produttivi importanti e difficilmente sostituibili».



«E poi – ha proseguito – il tema delle infrastrutture materiali e immateriali, a partire dal governo della risorsa idrica, i trasporti da e per la Sardegna che gravano sempre di più su una rete di imprese fragile e ostaggio di dinamiche finanziarie decise spesso lontano dalla nostra Isola. Non da ultimo un ragionamento sulla riorganizzazione delle filiere produttive, partendo dalla valorizzazione e tutela delle produzioni tipiche, che necessitano di interventi capaci di rilanciarle e renderle così più forti nel confronto con i competitori d’oltremare. C’è stato infine un ragionamento specifico sulla riforma della burocrazia agricola, che deve intervenire su un aggiornamento e una revisione del contributo che danno oggi le quattro agenzie agricole regionali al sistema produttivo», ha concluso Monne.