Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariEconomiaAgricoltura › Sicurezza e lavoro: Coldiretti investe sui giovani
S.A. 17:51
Sicurezza e lavoro: Coldiretti investe sui giovani
Coldiretti Nord Sardegna ha organizzato a Sassari, una giornata di formazione interamente dedicata alla sicurezza sul lavoro insieme all’Ispettorato del Lavoro e ai ragazzi dell’Istituto Agrario “Pellegrini”
Sicurezza e lavoro: Coldiretti investe sui giovani

SASSARI - Il futuro dell’agricoltura passa dalle mani dei giovani e da loro si parte per costruire aziende più sicure, moderne e consapevoli. È la convinzione che ha portato Coldiretti Nord Sardegna a organizzare, a Sassari, una giornata di formazione interamente dedicata alla sicurezza sul lavoro insieme all’Ispettorato del Lavoro e ai ragazzi dell’Istituto Agrario “Pellegrini”. Un appuntamento che non è solo un corso ma un investimento sul tessuto rurale di domani, sulle persone che guideranno le imprese agricole e sui territori che Coldiretti sostiene in tutta la regione. L’incontro si è svolto nella nuova sede provinciale di Coldiretti a Sassari in viale Italia 12, dove studenti, docenti e operatori hanno potuto confrontarsi con tecnici ed esperti dell’Ispettorato del Lavoro di Sassari. Presenti all'appuntamento il presidente di Coldiretti Nord Sardegna, Antonello Fois e il direttore, Marco Locci, che insieme agli ispettori dell’Ispettorato di Sassari, Luca Zedda, Marco Spiga, Nicola Nieddu, hanno confermato una collaborazione ormai strutturata, frutto di un dialogo costante orientato a portare competenze e consapevolezza direttamente nei territori. Con loro anche il dirigente dell’Istituto scolastico ‘Pellegrini, Paolo Acone.

«Investire nei giovani significa investire nel futuro dell’agricoltura e dei nostri territori - ha sottolineato il presidente Coldiretti Nord Sardegna - la sicurezza sul lavoro non è solo un dovere normativo ma un atto di responsabilità verso le persone che ogni giorno tengono vive le nostre campagne. Vedere questi ragazzi così attenti e coinvolti - conclude Fois - ci conferma che la Sardegna può contare su una nuova generazione pronta a guidare le imprese agricole con competenza e consapevolezza». Sulla stessa linea il direttore Marco Locci: «Portare la formazione direttamente ai giovani è fondamentale: saranno loro i lavoratori, i tecnici e gli imprenditori di domani. La sinergia con l’Ispettorato del Lavoro ci permette di costruire un percorso solido di prevenzione, tutela e crescita professionale - sottolinea - creare una cultura della sicurezza significa rafforzare l’identità delle nostre aziende e dare valore alla comunità agricola in tutta la Sardegna».

Tra i temi affrontati per una corretta cultura della prevenzione ci sono stati: la legislazione vigente e gli aggiornamenti normativi, i principi della tutela della salute e la gestione dei rischi in azienda, passando per il ruolo dei lavoratori e dei dirigenti all’interno del sistema di sicurezza e l’importanza dei dispositivi di protezione individuale. Grande attenzione è stata riservata anche alla percezione del rischio. Gli esperti dell'Ispettorato hanno illustrato i comportamenti per evitare incidenti e infortuni e la giusta pianificazione. Nel corso dell’incontro è emerso che dare valore alla sicurezza rafforza la credibilità dell’impresa agricola non solo verso i propri dipendenti e collaboratori ma anche nei confronti di clienti, fornitori, autorità e comunità locali. Tutti elementi centrali per Coldiretti che da anni investe in formazione e crescita professionale delle nuove generazioni. Iniziative come quella di oggi rappresentano un pilastro delle politiche territoriali. L’appuntamento di Sassari conferma così la volontà dell’organizzazione di accompagnare i territori non solo sul piano economico e sindacale ma anche su quello culturale e formativo, contribuendo a costruire un settore agricolo che cresce mettendo al centro la sicurezza, la tutela della salute e la responsabilità sociale delle imprese.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
2/12Dramma in Nurra, tutti contro Satta
24/11Sbloccati quei 22 milioni per le strade rurali
19/11In Sardegna un robot per l’agricoltura digitale
18/11Prentzas Apertas per l´extravergine di oliva
17/11Siccità 2022, domande a dicembre 2025
17/11Strade Zafferano, si celebra l´oro di Sardegna
14/11Filiera carne: contributi a fondo perduto
12/11500mila euro per autobotti agli agricoltori della Nurra
8/11«La Nurra ha sete, subito gli indennizzi»
8/11Emergenza idrica: Sorso stanzia 100mila euro
« indietro archivio agricoltura »
5 dicembre
Bertas: concerto-evento per i 60 anni
5 dicembre
Le strade si sgretolano, pericolo
5 dicembre
Nuovi riconoscimenti per la Saletta di Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)