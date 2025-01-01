Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaSicurezza › Polizia locale: otto nuovi agenti ad Alghero
S.A. 16:03
Polizia locale: otto nuovi agenti ad Alghero
Oltre ad una figura assunta a tempo indeterminato e alle assunzioni temporanee di inizio estate, il Comandante Salvatore Masala può contare ora su un incremento di complessivi 16 agenti a tempo determinato per periodi dai 6 ai 10 mesi
Polizia locale: otto nuovi agenti ad Alghero

ALGHERO - Incremento delle unità della Polizia Locale ad Alghero. Ieri a Porta Terra il saluto del sindaco Raimondo Cacciotto, con l’assessore Raniero Selva e il dirigente Piero Nurra, ai nuovi otto agenti assunti tramite la graduatoria formata con l’espletamento del concorso attivato recentemente. Oltre ad una figura assunta a tempo indeterminato e alle assunzioni temporanee di inizio estate, il Comandante Salvatore Masala può contare ora su un incremento di complessivi 16 agenti a tempo determinato per periodi dai 6 ai 10 mesi. «Il loro arrivo – afferma il sindaco Raimondo Cacciotto - è il segno concreto di un percorso che l’Amministrazione ha intrapreso con determinazione per potenziare in modo strutturale e duraturo il nostro Comando. Stiamo investendo in capitale umano, formazione, mezzi e risorse, perché crediamo che una città sicura, ordinata e vivibile inizi proprio dalla presenza attiva di agenti preparati, motivati e vicini ai cittadini».
