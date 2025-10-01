S.A. 15:42 Mammografie e Pap test: più visite ad ottobre La Asl di Sassari organizza delle giornate speciali dedicate alla prevenzione femminile, ampliando l’offerta gratuita di mammografie e Pap test



SASSARI – Ottobre si tinge di rosa nel Nord Ovest Sardegna per il mese internazionale dedicato alla prevenzione del tumore al seno. In questa occasione, la Asl di Sassari organizza delle giornate

speciali dedicate alla prevenzione femminile, ampliando l’offerta gratuita di mammografie e Pap test. Tutte le donne in età target avranno un’opportunità in più per aderire agli screening e prendersi cura della propria salute. «Da donna, mi rivolgo alle donne. Trovate uno spazio per voi stesse, ritagliatevi dieci minuti del vostro tempo per aderire agli screening oncologici. Non abbiate paura della prevenzione ma dell’indifferenza verso la propria salute e la cura di voi stesse» spiega Patrizia Carboni, direttrice della Struttura Complessa Prevenzione e Promozione della Salute della Asl 1 di Sassari.



L’iniziativa, promossa ed organizzata dalla Sc Prevenzione e Promozione della Salute della Asl 1 di Sassari, vede il coinvolgimento della Sc Diagnostica territoriale per immagini e delle cure primarie della struttura sanitaria “Conti” di Sassari, della Sc Diagnostica per Immagini del Presidio Ospedaliero di Alghero, del “Civile” di Thiesi e della SC Consultorio per la salute delle famiglie (con le sedi di Sassari, Sorso e Ittiri). Aderire all’iniziativa “Ottobre rosa” è molto semplice: basta recarsi

presso il Centro Screening o chiamare il numero verde gratuito 800663355, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e il martedì dalle 15.00 alle 16.30. Per il mese di ottobre sarà possibile chiamare anche il mercoledì, dalle ore 14.30 alle 16.30 oppure inviare una e-mail prenotascreening@aslsassari.it.



Mammografie (donne di età compresa tra 50 e 69 anni) per l’ottobre rosa:

10 ottobre: Ospedale Civile di Thiesi

18 ottobre: Ospedale Marino “Regina Margherita” di Alghero

30 e 31 ottobre: struttura sanitaria “Conti” di Sassari



Pap Test (donne di età compresa tra 25 e 64 anni) per l’ottobre rosa

27, 29 e 31 ottobre: Consultorio di Sassari (sedi del Complesso

sanitario Rizzeddu e di via Nurra)

27 e 29 ottobre: Consultorio di Sorso e di Ittiri