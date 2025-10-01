Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSaluteSanità › Mammografie e Pap test: più visite ad ottobre
S.A. 15:42
Mammografie e Pap test: più visite ad ottobre
La Asl di Sassari organizza delle giornate speciali dedicate alla prevenzione femminile, ampliando l’offerta gratuita di mammografie e Pap test
Mammografie e Pap test: più visite ad ottobre

SASSARI – Ottobre si tinge di rosa nel Nord Ovest Sardegna per il mese internazionale dedicato alla prevenzione del tumore al seno. In questa occasione, la Asl di Sassari organizza delle giornate
speciali dedicate alla prevenzione femminile, ampliando l’offerta gratuita di mammografie e Pap test. Tutte le donne in età target avranno un’opportunità in più per aderire agli screening e prendersi cura della propria salute. «Da donna, mi rivolgo alle donne. Trovate uno spazio per voi stesse, ritagliatevi dieci minuti del vostro tempo per aderire agli screening oncologici. Non abbiate paura della prevenzione ma dell’indifferenza verso la propria salute e la cura di voi stesse» spiega Patrizia Carboni, direttrice della Struttura Complessa Prevenzione e Promozione della Salute della Asl 1 di Sassari.

L’iniziativa, promossa ed organizzata dalla Sc Prevenzione e Promozione della Salute della Asl 1 di Sassari, vede il coinvolgimento della Sc Diagnostica territoriale per immagini e delle cure primarie della struttura sanitaria “Conti” di Sassari, della Sc Diagnostica per Immagini del Presidio Ospedaliero di Alghero, del “Civile” di Thiesi e della SC Consultorio per la salute delle famiglie (con le sedi di Sassari, Sorso e Ittiri). Aderire all’iniziativa “Ottobre rosa” è molto semplice: basta recarsi
presso il Centro Screening o chiamare il numero verde gratuito 800663355, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e il martedì dalle 15.00 alle 16.30. Per il mese di ottobre sarà possibile chiamare anche il mercoledì, dalle ore 14.30 alle 16.30 oppure inviare una e-mail prenotascreening@aslsassari.it.

Mammografie (donne di età compresa tra 50 e 69 anni) per l’ottobre rosa:
10 ottobre: Ospedale Civile di Thiesi
18 ottobre: Ospedale Marino “Regina Margherita” di Alghero
30 e 31 ottobre: struttura sanitaria “Conti” di Sassari

Pap Test (donne di età compresa tra 25 e 64 anni) per l’ottobre rosa
27, 29 e 31 ottobre: Consultorio di Sassari (sedi del Complesso
sanitario Rizzeddu e di via Nurra)
27 e 29 ottobre: Consultorio di Sorso e di Ittiri
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15:53
Aou: «Nessuno smantellamento del Marino»
La nota della Direzione strategica di Aou Sassari dopo la denuncia del sindacato UIL FPL: un ventilatore avanzato arriva ad Alghero, mentre quello più compatto è destinato al Day surgery di Sassari. Scelte gestionali mirate a garantire continuità e qualità delle cure
1/10/2025
«Dal Marino i dispositivi più recenti a Sassari»
A lanciare il nuovo allarme sulla sanità algherese è Oscar Campus, segretario aziendale UIL FPL che fa emergere alcune criticità sull´ospedale Marino, in particolare nell´utilizzo di alcune strumentazioni di ultima generazione che verrebbero sostituite da modelli più vecchi
13:32
«Marino svuotato, Aula prenda posizione»
Lo dichiara Michele Pais, consigliere comunale della Lega, che interviene dopo la denuncia della UIL FPL a firma di Oscar Campus, sul trasferimento a Sassari di dispositivi sanitari di ultima generazione, sostituiti al Marino con apparecchi tecnologicamente superati
1/10/2025
Medici generali: firmato nuovo Accordo
L’intesa introduce strumenti innovativi come le Aggregazioni funzionali territoriali per ridurre gli accessi impropri ai pronto soccorso, nuove indennità per i professionisti che operano nelle aree disagiate, un potenziamento delle cure domiciliari in linea con gli obiettivi del PNRR, la presenza dei medici nelle Case e negli ospedali di comunità e un maggiore sostegno economico
1/10/2025
Adolescenza e disagi: corso a Sassari
Comprendere il disagio adolescenziale: evento formativo promosso dall´Asl 1 con Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, è presidente della Fondazione “Minotauro” e docente presso l’Università Milano-Bicocca e l’Università Cattolica di Milano
26/9Alghero sostiene il progetto Parkinson
26/9Ambulatorio di Comunità: nuovi orari ad Alghero
26/9Ascot potenziati a Valledoria e Sorso
24/9Seno: a Sassari la mastectomia robotica
22/9Ematologia, a fine il nuovo Day Surgery
19/9«Consiglio aperto sulla sanità al più presto»
18/9Malattie Cardiovascolari: visite gratuite a Sassari
18/93160 firme per il Punto Nascita. «Mesi di pec e di silenzi dell´Asl»
18/9Comitati sanità algherese: non molliamo
18/9Ospedale bambini: progetto entro l´anno
« indietro archivio sanità »
2 ottobre
Addio a Don Potito Niolu
2 ottobre
Alghero Bricks: la magia dei Lego in città
2 ottobre
Truzzu vs Di Nolfo: «grave post su Premier»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)