Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariPoliticaCommercio › Mercato in corso Vico, bando per 7 stalli
S.A. 19:49
Mercato in corso Vico, bando per 7 stalli
Mercato settimanale in corso Vico a Sassari, pubblicato il bando per l’assegnazione degli stalli: scadenza il 31 ottobre
Mercato in corso Vico, bando per 7 stalli

SASSARI - Sette stalli per ortofrutta e generi alimentari, otto per altre categoria merceologiche, dieci per gli agricoltori, sette per hobbisti e artigiani. È quanto prevede il bando per l’assegnazione degli spazi nel mercato di corso Vico, che è stato pubblicato oggi dal dirigente del settore Attività produttive e la cui scadenza è fissata per il 31 ottobre alle 13. «Vogliamo dare una funzione al viale delle Rimembranze, caduto da anni nell’oblio e diventato terra di nessuno», dichiara il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia. «Rivitalizziamo la parte bassa del centro storico, rianimando quella porzione di città e favorendo la rigenerazione del quartiere col coinvolgimento di residenti e commercianti in nuove dinamiche sociali, economiche e culturali», aggiunge l’assessore alle Attività produttive, Lello Panu.

Da quando l’amministrazione Mascia ha deciso di realizzare il mercatino a oggi, le interlocuzioni con commercianti e residenti della zona e quelle con gli ambulanti e le associazioni che li rappresentano sono state tante. Il mercatino, che sarà ospitato dal viale alberato nel tratto di corso Vico che costeggia l’ex centrale elettrica e l’ex gazometro, comporterà sacrifici per tutti: gli operatori dovranno scaricare la merce e parcheggiare altrove, gli automobilisti dovranno essere ancora più prudenti, i residenti dovranno rinunciare per alcune ore alla settimana ai parcheggi che serviranno come area di carico e scarico merci. «È un sacrificio da fare per dare una risposta alle richieste di residenti e commercianti della zona, che si attendono interventi urgenti per invertire la rotta e restituire dignità e speranza a quella zona della città», rimarca Mascia.

Inizialmente il settore Attività produttive aveva pensato a un mercato con sette stalli da 30 metri quadrati ciascuno per consentire la presenza dei furgoncini, che per molti ambulanti sono dei negozi viaggianti. Si è poi accolta l’indicazione dell’Associazione nazionale ambulanti, secondo la quale un mercatino per essere funzionale e appetibile deve contare almeno su 25 stalli. A quel punto il progetto è stato rivoluzionato e si è arrivati alla previsione di 32 stalli da 4 metri quadrati, ma anche questa scelta è stata oggetto di confronto con gli ambulanti. «Per venire incontro alle loro richieste, sarà possibile accorpare più stalli – dice Panu – per consentire ad alcuni operatori di avere lo spazio che gli serve». In ogni caso, «il progetto è modificabile in funzione delle esigenze che emergeranno ai grandi mutamenti cui l’area va incontro, a iniziare dalla realizzazione del centro intermodale, dei parcheggi e della piazza che li sovrasterà», precisa l’assessore Panu. «Quello in corso Vico sarà il primo di tanti – annuncia – stiamo valutando l’opportunità di realizzarne altri in diverse parti della città».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15:00
Iniziati i lavori al Primo Pescato. Si cerca nuova sede ai pescatori
Incontro dell´assessora Piras e del presidente di Commissione Mulas con gli operatori della piccola pesca ad Alghero. Individuazione in vista di una sede temporanea per la vendita del pescato
3/10Al via il progetto Frihub
2/10Abusivismo, suoli pubblici, decibel. 100 sanzioni nell´estate 2025
25/9«Chiude il primo pescato, rischio tracollo»
18/8Alghero: maxi-sequestro di articoli contraffatti
7/8Certificazioni e patentini: contributi da Regione
30/7Fiere turismo a Catanzaro: domande imprese
30/7Camera Commercio Sassari: concluso il quinquennio
25/7Vetrine 4.0: nuovo progetto della Camera di Commercio
17/7Commercio prossimità, bando Camera di Commercio di Sassari
16/7Piazza Civica: Comitato soddisfatto solo in parte
« indietro archivio commercio »
8 ottobre
Mammografie e Pap test: più visite ad ottobre
8 ottobre
Sequestrò imprenditore ad Alghero: condannato
5 ottobre
Tragedia alle porte di Alghero: muore una donna



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)