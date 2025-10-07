S.A. 18:00 Consegnati i lavori, entro 2026 nuovo Palaserradimigni Opere pubbliche, consegnati i lavori per il restyling del Palaserradimigni. La fase più delicata arriverà la prossima estate: la pausa del campionato dei biancoblu dovrà servire per chiudere il grosso dell’intervento



SASSARI - Sono stati consegnati i lavori di restyling del PalaSerradimigni alla Conpat Scarl, che si era aggiudicata l’appalto, e alla Imperial, l’impresa romana cui è affidata l’esecuzione materiale dell’opera. I vertici aziendali hanno incontrato l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Sanna, il dirigente dello stesso settore, Gianni Melis, e il responsabile unico del procedimento, Francesco Canu. Obiettivo: condividere il cronoprogramma già stabilito nella delibera di giunta con cui in agosto sono stati approvati il primo e il secondo stralcio dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione del palasport. Nello specifico, la previsione è di posticipare gli interventi più impattanti – ossia lo scoperchiamento dell’impianto e il rifacimento della copertura, ma anche la realizzazione della nuova pavimentazione – alla fine del prossimo campionato di basket.



«Poco più di un anno per mettere fine a un’odissea che ha attraversato due interi mandati amministrativi e offrire alla città una casa dello sport adeguata agli standard di comfort e di sicurezza più evoluti, ma coerente anche all’ambizione di ospitare manifestazioni di altissimo livello nazionale e internazionale», era stata la sfida rilanciata da Salvatore Sanna dopo l’approvazione in giunta dello scorso agosto. L’istruttoria avviata nel novembre 2024 dal rup si era conclusa il 6 febbraio con l’avvio della verifica del progetto esecutivo da parte della commissione competente, che ha completato il suo lavoro lo scorso 11 luglio. Nel luglio del 2023 Palazzo Ducale aveva approvato il progetto definitivo degli interventi da eseguire, mentre risale al gennaio del 2024 la presa d’atto della giunta allora in carico delle modifiche e delle integrazioni alla progettazione definitiva, cui era seguita l’aggiudicazione definitiva dell’opera e la firma del contratto, risalente al 25 settembre 2024.



Due mesi dopo le due imprese coinvolte nei lavori avevano chiesto e ottenuto una proroga del termine contrattuale per la consegna della progettazione esecutiva. Il settore Lavori pubblici aveva ritenuto condivisibili le motivazioni, tese a migliorare il risultato finale. In particolare, la revisione del progetto ha riguardato l’ottimizzazione delle tecnologie di demolizione e ricostruzione della copertura, nonché delle sezioni e dei componenti in acciaio, senza peraltro alterarne l’estetica progettuale e la funzionalità. Non solo: l’impresa era stata autorizzata a realizzare il rifacimento della pavimentazione del campo di gioco, con l’inserimento di un sistema di riscaldamento radiante, per il quale le coperture finanziare sono garantite dai ribassi di gara. Il consorzio Conpat si era aggiudicato l’appalto da 9 milioni di euro grazie a un ribasso sull’importo dei lavori del 18%, sugli onorari di progettazione del 50% e alla riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori a 255 giorni rispetto ai 365 previsti in gara. Tra una traversia e l’altra, l’investimento complessivo sfiora i 13 milioni di euro.



Il primo lotto dei lavori ha permesso di rimettere a norma la struttura nata nei primi anni Ottanta, i cui segni di invecchiamento erano ormai evidenti. Ma ora può finalmente entrare nel vivo l’intervento più complesso, che porterà la capienza complessiva del palazzetto a 6mila posti grazie alla realizzazione del terzo anello nelle tribune A, B e C, il conseguente innalzamento dell’impianto e la realizzazione di una nuova copertura poggiata sulle sei torri in fase di ultimazione. La fase più delicata arriverà la prossima estate: la pausa del campionato dei biancoblu dovrà servire per chiudere il grosso dell’intervento. «Diamo gambe a un progetto di ristrutturazione atteso dalla città da moltissimi anni», rimarca il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia. «Il ribasso rispetto alla base d’asta ci consente di disporre delle economie necessarie per realizzare opere che ampliano l’intervento originariamente previsto – aggiunge l’assessore Sanna – entro il 2026 contiamo di disporre di una moderna struttura da restituire alla città».