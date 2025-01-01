S.A. 17:19 Tragedia alle porte di Alghero: muore una donna L'incidente mortale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nella strada 127 bis all’altezza della discoteca “Il Ruscello”. Secondo una prima ricostruzione l´auto è uscita fuori strada e si è ribaltata. Deceduta una donna e feriti gli altri tre passeggeri



ALGHERO - Una donna è deceduta nell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi all'entrata di Alghero, nella strada 127 bis all’altezza della discoteca “Il Ruscello”. Secondo una prima ricostruzione l'auto è uscita fuori strada e si è ribaltata, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Gli altri tre passeggeri sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal 118. Sul posto anche l'elisoccorso, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.





Notizia in aggiornamento