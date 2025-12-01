Alguer.it
Politica › Podda alla guida di Europa Verde
Cor 10:00
Podda alla guida di Europa Verde
La consigliera comunale di Alghero, insieme all´assessore di Usini Gianluigi Testoni, sono i nuovi co-portavoce provinciali di Europa Verde – Federazione di Sassari. Rimandata la costituzione dei coordinamenti locali
Podda alla guida di Europa Verde

ALGHERO - Si è svolto nei giorni scorsi presso l’Hotel Pegasus di Sassari, il primo Congresso Provinciale di Europa Verde – Federazione di Sassari, un appuntamento molto partecipato che ha confermato la crescita della comunità ecologista nel territorio. Il Congresso ha portato all’elezione dei nuovi co-portavoce provinciali, la consigliera comunale di Alghero Beatrice Podda e l’assessore comunale di Usini Gianluigi Testoni, «scelta che ribadisce la volontà del partito di valorizzare chi vive quotidianamente il rapporto con le comunità locali».

Nel corso dei lavori, i due neoeletti hanno presentato e discusso la loro mozione politica, che delinea la strategia futura della Federazione e sottolinea l’importanza di rafforzare la presenza territoriale del partito. La discussione congressuale ha visto un’ampia partecipazione di iscritti, amministratori e simpatizzanti, confermando la volontà crescente dei cittadini di tornare a essere parte attiva del processo politico. Europa Verde Sassari ha annunciato che, già nelle prossime settimane, prenderà avvio un programma di formazione rivolto agli amministratori locali, con particolare attenzione ai temi della transizione energetica, della sanità pubblica e delle politiche del territorio.

L’obiettivo è costruire una rete competente e preparata, capace di incidere in modo concreto nelle decisioni pubbliche e di rispondere ai bisogni delle comunità. «La forte partecipazione conferma che esiste un desiderio vero di buona politica, fatta di ascolto, competenze e presenza nei territori», dichiarano Podda e Testoni. «Il nostro impegno sarà quello di costruire una Federazione provinciale radicata, inclusiva e capace di dare voce a cittadine e cittadini che chiedono risposte chiare e un futuro sostenibile per la nostra provincia».
