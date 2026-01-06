Alguer.it
«Il successo un premio alla nostra costanza»
Il 30° Cap d´Any de l´Alguer si è rivelato un successo che probabilmente è andato oltre ogni più rosea aspettativa: coinvolgimento, interesse, qualità artistica e presenze. Alghero si conferma regina in Sardegna per l´evento di piazza più atteso dell´anno. Le parole di Graziano Porcu
ALGHERO - Nessuno lo ha espressamente detto. Ed anzi, la scelta dell'assessore regionale al Turismo di Castelsardo, Franco Cuccureddu, di finanziare lautamente tutte le città in grado di allestire spettacoli dal largo coinvolgimento di pubblico è stata più volte oggetto di apprezzamenti. Ma quest'anno, a differenza del passato quando poche realtà festeggiavano il Capodanno in piazza, la forte concorrenza di artisti dislocata in pochi chilometri di distanza poteva far pensare al peggio. Eppure Alghero, col suo 30° Cap d'Any, ha piazzato un colpo da applausi, confermandosi lungamente tra le realtà più apprezzate dell'isola.

Coinvolgimento, interesse, qualità artistica e presenze, organizzazione: numerosissimi gli eventi che hanno interessato tutte le fasce di età per oltre un mese. Fino alla tre giorni di Capodanno in un crescendo di pubblico e divertimento. Nessuna altra città in Sardegna è riuscita a fare quello che Alghero ha invece dimostrato di saper programmare prima e realizzare poi. Un allestimento impeccabile del Piazzale della Pace, con una scaletta che si è dimostrata vincente sotto tutti i punti di vista. Ed i dati positivi hanno interessato trasversalmente tutti i settori: dallo sviluppo economico al mondo culturale.

Di numeri, costi e dati di presenze si è parlato questa mattina (giovedì) in occasione della conferenza stampa svoltasi al Quarter, alla presenza del presidente del Cda della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, del sindaco Raimondo Cacciotto con le assessore al Turismo ed alla Cultura, Ornella Piras e Raffaella Sanna. Nell'occasione è stato presentato un sintetico ed esaustivo resoconto del ricco cartellone di eventi che ha animato la città di Alghero per oltre due mesi. «Un successo che ha coinvolto tutti, con un occhio di riguardo ai bilanci ed alla promozione del territorio in un'ottica di allungamento della stagione turistica» è stato rimarcato con la mente già ai prossimi eventi che animeranno la Riviera del Corallo. Il primo già a febbraio: si tratta degli Internazionali di Motocross.

