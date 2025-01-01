Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaGuerra › Alghero: Consiglio aperto sulla Palestina
Cor 10:35
Alghero: Consiglio aperto sulla Palestina
"Alghero città solidale con la Palestina". Il Presidente Mimmo Pirisi ha ritenuto di dover accogliere, in accordo con l´Amministrazione, le istanze pervenute tramite la sottoscrizione di un appello da parte di tantissime cittadine e cittadini
Alghero: Consiglio aperto sulla Palestina

ALGHERO - Giovedì prossimo, 16 ottobre, alle 17:00 a villa Maria Pia, il Consiglio Comunale è convocato in seduta aperta per la discussione dell'ordine del giorno "Alghero città solidale con la Palestina". Il Presidente Mimmo Pirisi ha ritenuto di dover accogliere, in accordo con l'Amministrazione, le istanze pervenute tramite la sottoscrizione di un appello da parte di tantissime cittadine e cittadini recante la richiesta di una presa di posizione forte e netta.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
6/10Palestina, in piazza sventolano le bandiere
6/10Palestina Libera, l’urlo da Alghero
5/10Di Nolfo insiste sulla Meloni. «Chi non si schiera è complice»
30/9Luci sulla Palestina, flash mob a Sassari
16/9Australiani ad Alghero: pellegrinaggio della memoria
6/9Global Sumud Flotilla: Odg ad Alghero
18/8Sotto il cielo di Gaza, presentazione in borgata
18/8Palestina, Bellotti esterrefatto col Centrosinistra
11/8Alghero città della pace: M5s plaude
9/8Alghero si proclama città della Pace
« indietro archivio guerra »
10 ottobre
Un uomo trovato morto in una barca al Porto
9 ottobre
Grande evento per il Cap d´Any: proposte
9 ottobre
Visite specialistiche gratuite ad Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)