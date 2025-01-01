Cor 10:35 Alghero: Consiglio aperto sulla Palestina "Alghero città solidale con la Palestina". Il Presidente Mimmo Pirisi ha ritenuto di dover accogliere, in accordo con l´Amministrazione, le istanze pervenute tramite la sottoscrizione di un appello da parte di tantissime cittadine e cittadini



ALGHERO - Giovedì prossimo, 16 ottobre, alle 17:00 a villa Maria Pia, il Consiglio Comunale è convocato in seduta aperta per la discussione dell'ordine del giorno "Alghero città solidale con la Palestina". Il Presidente Mimmo Pirisi ha ritenuto di dover accogliere, in accordo con l'Amministrazione, le istanze pervenute tramite la sottoscrizione di un appello da parte di tantissime cittadine e cittadini recante la richiesta di una presa di posizione forte e netta.