«Almeno una fontana nell´Esso abbandonato» Francesco Sasso, portavoce di "Iniziativa Alghero", tenta di spronare l´amministrazione comunale algherese e chiede un urgente cambio di passo, almeno su temi all´apparenza banali: nuovo appello su viabilità, traffico e servizi



ALGHERO - Il tema degli spazi pubblici, del loro corretto utilizzo in relazione alle esigenze primarie della città, è uno di quelli su cui "Iniziativa Alghero", l'associazione di recente costituzione in città, ha puntato i riflettori fin dalla sua costituzione. Così dopo le numerose proposte per dotare la zona urbana di adeguati parcheggi distribuiti su tutti i principali quartieri, le idee per rilanciare la città di fondazione di Fertilia e quelle per riqualificare il Colle del Balaguer, le proposte per superare i disservizi nella gestione della nettezza urbana e per il rilancio del centro storico, arriva quella per riqualificare definitivamente lo Scalo Tarantiello.



Anche in questo caso, all'apparenza non si tratterebbe di niente di trascendentale, azioni semplici e realizzabili con volontà e visione: un'immediata e urgente presa di coscienza che un distributore di carburanti ormai chiuso e abbandonato da diversi anni, in un punto strategico e nevralgico della città, a pochi passi dal porto e nel centro storico, nulla ci fa. E' così che il portavoce dell'associazione, Francesco Sasso, nel tentativo di ravvivare e, perchè no, velocizzare l'azione amministrativa, propone l'immediato abbattimento della fatiscente struttura: senza troppi giri di parole - ne gioverebbero davvero tutti.



Nella foto: lo scalo Tarantiello di Alghero senza più il distributore di carburanti